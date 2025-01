Neues zur Kimmich-Verlängerung

IMAGO/Teresa Kröger /M.i.S.

Der Vertrag von Bayern-Star Joshua Kimmich läuft im Sommer aus

Wenn es um die Zukunft von Joshua Kimmich geht, gilt der FC Bayern München als der erste Ansprechpartner des Mittelfeld-Stars. Immer wieder wird der 29-Jährige aber auch mit Top-Adressen wie Real Madrid, dem FC Barcelona oder dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Jetzt gibt es ein vielsagendes Transfer-Update.

Bleibt Joshua Kimmich dem FC Bayern erhalten oder geht er zum Saisonende? Fakt ist: Der 29-jährige Nationalspieler hat seinen auslaufenden Vertrag an der Säbener Straße immer noch nicht verlängert - und könnte im Sommer somit ablösefrei wechseln.

Zwar gilt der Deutsche Rekordmeister ganz klar als erster Ansprechpartner, wie zuletzt auch Bayern-Sportvorstand Max Eberl immer wieder deutlich machte. Trotzdem reißen Gerüchte um eine sportliche Neuorientierung des Leistungsträgers nicht ab.

Ob die Premier-League-Spitzenklubs FC Liverpool und Manchester City oder die spanischen Top-Adressen FC Barcelona und Real Madrid: Sie alle sollen Interesse an Kimmich bekundet haben.

FC Bayern: Kimmich pocht offenbar auf "Top-Vertrag"

Geht es nach "Sky"-Reporter Kerry Hau, können sich Bayern-Fans vorerst allerdings entspannt zurücklehnen. Kimmich tendiere "weiterhin" zu einer Vertragsverlängerung in München. Daran habe sich "nichts geändert", stellte er klar. Die Spur, die den DFB-Star nach Liverpool oder Madrid führen solle, sei aktuell "kalt".

Auch die Bayern seien unverändert "optimistisch", dass Kimmich sein Arbeitspapier verlängern werde, hieß es weiter.

Anders als Flügelflitzer Leroy Sané, dessen Verbleib an der Säbener Straße weiterhin fraglich ist, sei Kimmich jedoch nicht bereit, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Es liefen daher Gespräche über einen "Top-Vertrag", wie Hau betonte.

Zuletzt hatte bereits "Bild"-Fußballchef Christian Falk die Bayern vor der internationalen Konkurrenz im Rennen um Kimmich gewarnt. "Mit Real hat er jetzt eine Option im Ausland, die sehr, sehr sehr reizvoll ist. Da müssen die Bayern höllisch aufpassen", meinte der Sportjournalist vor kurzem in "True or Not True – Die BILD-Transfer-Show".