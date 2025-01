BVB und Bayer im Wettbieten um Bellingham?

IMAGO/Godfrey Pitt

Bellingham steht beim BVB und Bayer Leverkusen auf der Wunschliste

Dem BVB wird schon seit langer Zeit Interesse an einer Verpflichtung von Jobe Bellingham nachgesagt. Die Dortmunder sind aber nicht der einzige Bundesligist, der den jüngeren Bruder von Real-Star Jude Bellingham gerne holen würden. Offenbar ist auch Bayer Leverkusen heiß auf den 19-Jährigen.

Das zumindest berichtete die englische Boulevardzeitung "The Sun" am Wochenende. Dort hieß es, dass in der vergangenen Woche sowohl Scouts des BVB als auch von Bayer Leverkusen live im Stadion waren, um Jobe Bellinghams Auftritt für den AFC Sunderland gegen Derby County (1:0) aus nächster Nähe zu beobachten.

Die Dortmunder schickten demnach Bastian Schulz auf die Insel, die Leverkusen entsandten Lukas Schmitz. Ob den Vertretern der Bundesligisten gefallen hat, was sie von Bellingham zu sehen bekamen, ist nicht überliefert. Immerhin aber stand er beim knappen Sieg seiner Mannschaft über 90 Minuten auf dem Platz.

BVB schon lange an Bellingham interessiert

Über einen Wechsel des jüngeren Bellingham-Bruders in die Bundesliga wird schon lange spekuliert. Bisher wurde aber stets die Borussia aus Dortmund als einzige realistische Anlaufstelle genannt. Nun mischt mit Bayer Leverkusen ein Gegner mit, der sportlich zumindest in diesen Tagen auf einem deutlich höheren Niveau unterwegs ist.

Wie viel Ablöse Sunderland für den jungen Mittelfeldspieler verlangen würde, ist ebenfalls Gegenstand von Spekulationen. Zuletzt wurden meist Summen um die 20 Millionen Euro genannt.

Laut "The Sun"-Angaben wäre theoretisch sogar ein Winter-Transfer denkbar. Bellinghams bevorzugte Variante sei jedoch ein Wechsel im kommenden Sommer. Der Grund: Er würde sich gerne mit einem Aufstieg in die Premier League von seinem aktuellen Klub verabschieden. Die Chancen darauf stehen momentan nicht schlecht.

Nach 29 Spielen im englischen Unterhaus rangiert Sunderland mit 55 Punkten auf Platz vier. Der Abstand zu den beiden direkten Aufstiegsplätzen beträgt nur drei Punkte.