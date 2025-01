IMAGO/Giuseppe Maffia

Mario Hermoso (r.) ist ein Thema bei Bayer Leverkusen und BVB

Jeanuël Belocian wird Bayer Leverkusen auf Grund einer Verletzung am Kreuzband monatelang nicht zur Verfügung stehen. Die Suche nach einem Ersatz läuft bereits auf Hochtouren. Drei Kandidaten soll die Werkself ins Visier genommen haben. Besonders konkret ist die Spur zu einem Spieler, der auch beim BVB gehandelt wird.

Mit Mario Hermoso, Tomás Palacios und Mikayil Faye werden gleich drei Innenverteidiger bei Bayer Leverkusen gehandelt. Besonders heiß soll die Spur zu Hermoso. Laut Transferinsider Fabrizio Romano kann sich der 29-jährige Spanier einen Wechsel zum Bundesliga-Meister sehr gut vorstellen.

"Es gibt Mannschaften, die an ihm Interesse haben. Es gibt Gespräche, aber es ist noch nichts passiert", stellte Roms Technischer Direktor Florent Ghisolfi am Rande des Serie-A-Spiels gegen Udinese Calcio gegenüber "DAZN" klar. Der Transferjournalist Matteo Moretto bringt den Routinier auch mit dem BVB in Verbindung.

Bayer Leverkusen: Fokus liegt auf BVB-Flirt Hermoso

Der fünffache Nationalspieler, der noch bis 2027 bei der AS Rom unter Vertrag steht, spielt beim Hummels-Klub nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Verhandlungen um einen Wechsel des Verteidigers sollen in den kommenden Tagen aufgenommen werden, um die Ablösesumme zu verhandeln, heißt es.

Weitaus weniger heiß soll die Spur zu Palacios sein. Laut "Sky" sei der 21-Jährige zwar ein ernsthafter Kandidat für Bayer Leverkusen, der aktuelle Fokus liege aktuell aber nicht auf einer Verpflichtung des Verteidigers von Inter Mailand. Laut "Corriere dello Sport" deutet sich an, dass den Youngster auf Leihbasis zur AC Monza zieht.

Faye hingegen soll kein Thema beim Deutschen Meister sein, so "Sky". Eine Verpflichtung des 20-jährigen Innenverteidigers von Stade Rennes spiele in den aktuellen Winter-Transferplänen keine Rolle, heißt es. Stattdessen könnte es das ehemalige Barca-Talent bei Fenerbahce in Istanbul anheuern.