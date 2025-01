Ernst-Berater schießt gegen Hertha BSC

IMAGO/Matthias Koch

Tjark Ernst ist bei Hertha BSC plötzlich nur noch die Nummer zwei

Im Sommer hatte Youngster Tjark Ernst das Torwart-Duell gegen Marius Gersbeck bei Hertha BSC für sich entschieden. Das DFB-Juwel stand die gesamte Zweitliga-Hinrunde im Tor der Berliner. In der Winterpause nahm Cheftrainer Christian Fiel überraschenderweise einen Wechsel vor, der bei dem Berater des 21-Jährigen überhaupt nicht gut ankommt.

Den Rückrundenauftakt beim SC Paderborn hatte Tjark Ernst verletzungsbedingt verpasst. Marius Gersbeck hütete stattdessen das Gehäuse von Hertha BSC beim Auswärtsspiel in Ostwestfalen. Überraschenderweise stand der ehemalige Karlsruher auch beim Topspiel am Samstagabend gegen den HSV wieder im Tor.

Dabei hatte der deutsche U21-Nationalspieler in der vergangenen Woche wieder vollständig am Trainingsbetrieb teilnehmen könne, während Gersbeck nur am Freitag auf dem Platz stand. "Marius hat letzte Woche gespielt. Er hat es ordentlich gemacht, deswegen habe ich ihm heute die Möglichkeit gegeben, wieder zu spielen", erklärte Christian Fiel seine umstrittene Entscheidung.

Hertha BSC droht offenbar Ernst-Abgang

Ist der gebürtige Berliner nun die neue Nummer eins? "Bis zum nächsten Spiel sind noch ein paar Tage. Und dann wird es eine Entscheidung geben", legte der Cheftrainer nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen den Hamburger SV nach. Ernst-Berater Jürgen Schwab kann den Torwart-Wechsel überhaupt nicht nachvollziehen.

"Tjark war in aufsteigender Form, es gab und gibt aus unserer Sicht keine Argumentation, ihn auszutauschen. Das kam ohne Vorwarnung, völlig unerwartet aus dem Nichts", erklärte der 66-Jährige gegenüber der "Bild" und legte nach: "Der Trainer hat es nur mit seinem Bauchgefühl begründet. Das ist im Profisport kein Argument für mich und das lasse ich so nicht gelten."

Die Degradierung seines Klienten sei "nicht in Ordnung" und "einfach zu hart", so Schwab weiter, der einen Winter-Transfer nicht ausschließt: "Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, das hat Tjark nicht verdient. Er will und muss spielen, auch weil er die U21-EM als festes Ziel vor Augen hat. Das schafft er nur als Stammspieler, nicht als Ersatz-Torwart."

Laut "Bild" hatte Ernst die Degradierung "wie ein Blitz getroffen".