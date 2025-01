FC Bayern und BVB buhlen um Premier-League-Juwel

IMAGO/Graham Hunt

Dibling soll sowohl beim FC Bayern als auch beim BVB auf der Wunschliste stehen

Borussia Dortmund und der FC Bayern stehen einem englischen Medienbericht zufolge vor einem echten Transfer-Duell. Beide Bundesligisten sollen sich um ein Ausnahmetalent des FC Southampton bemühen. Der BVB hat dabei womöglich die schlechteren Karten, denn als echter Trumpf im Poker könnte sich Harry Kane erweisen.

Wie die englische Boulevardzeitung "The Sun" exklusiv erfahren haben will, sind sowohl der FC Bayern als auch der BVB an einer Verpflichtung von Southampton-Juwel Tyler Dibling interessiert. Der 18-Jährige spielt in diesem Jahr seine erste volle Premier-League-Saison und ist beim abgeschlagenen Tabellenletzten einer der wenigen Lichtblicke.

In München soll die Hoffnung auf einen Transfer besonders groß sein. Laut "The Sun"-Angaben ist der deutsche Rekordmeister der Überzeugung, Harry Kane könne bei seinem Landsmann ein gutes Wort für einen Wechsel an die Isar einlegen und ihn so überzeugen.

FC Bayern und BVB nicht die einzigen Interessenten

Problem für die beiden Bundesliga-Klubs: Diblings Leistungen sind auch den anderen Vereinen in der Premier League nicht verborgen geblieben. Die "Sun" nennt in diesem Zusammenhang Manchester United und Tottenham als mögliche Abnehmer. Die Spurs sollen sogar auf einen Transfer in den kommenden Tagen drängen.

Der FC Southampton würde den Teenager dem Bericht zufolge gerne mindestens bis zum Saisonende halten, zumal theoretisch noch immer Chance auf den Klassenerhalt besteht. Mit Dibling in der Mannschaft würde sich diese Chance zumindest leicht erhöhen. Ein Abgang im Sommer 2025 sei aber schon jetzt "fast sicher", heißt es.

Dibling kommt in Southampton auf dem rechten Flügel zum Einsatz. Für die "Saints" lief er in der bisherigen Saison schon in 24 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm vier Tore. Welche Ablöse der FC Southampton für den jungen Offensivspieler verlangen würde, ist nicht bekannt.