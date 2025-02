Barkok wird für den FC Schalke 04 zum Transfer-Schnäppchen

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Aymen Barkok wird in der Rückrunde das Trikot des FC Schalke 04 tragen

Auf den letzten Drücker verpflichtete der FC Schalke 04 mit Aymen Barkok einen neuen Mittelfeldspieler. Der ehemalige Herthaner kommt vom FSV Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Für den finanziell schwer angeschlagenen Zweitligisten ist der Neuzugang offenbar ein echtes Schnäppchen.

Am Montagabend machte der FC Schalke 04 die durchaus überraschende Verpflichtung von Aymen Barkok offiziell, der von Bundesligist FSV Mainz 05 in das deutsche Unterhaus wechselte. Am Berger Feld unterschrieb der Mittelfeldakteur einen Vertrag bis zum Saisonende. Ein Transfer, der die Knappen wohl nur wenig Kohle kostet.

Denn laut "kicker" löste der Marokkaner sein Arbeitspapier bei den Rheinhessen zuvor auf. Eine Ablöse musste der FC Schalke 04 somit nicht an den Erstligisten zahlen. Zudem habe der ehemalige Herthaner, der in der Hinrunde bei Mainz 05 kaum eine Rolle spielte, einer Gehaltsreduzierung zugestimmt, heißt es.

FC Schalke 04: Aymen Barkok nur Plan B?

Den Königsblauen ermöglichte dies die angestrebte Verpflichtung eines Mittelfeldspielers ohne finanzielles Risiko, nachdem der Transfer von Wunschkandidat Oussama Targhalline vom französischen Tabellenletzten AC Le Havre geplatzt war. Der 22-Jährige, der das gesuchte Abräumer-Profil deutlich mehr erfüllt als Barkok, war schlichtweg zu teuer.

Targhalline stand laut übereinstimmenden Medienberichten ganz oben auf der Wunschliste der Knappen. Der finanziell angeschlagene Zweitligist hätte sich den marokkanischen Nationalspieler aber nur dann leisten können, wenn der Wechsel des Ex-Schalkers Rodrigo Zalazar rechtzeitig über die Bühne gegangen wäre. Der erhoffte Millionen-Regen lässt aber noch auf sich warten.

Im Sommer will der FC Schalke 04 bei dem Mittelfeld-Talent dann aber wohl einen weiteren Anlauf unternehmen - wenn er dann noch auf dem Markt ist. Laut "Sky" ist die Konkurrenz bei Targhalline groß. Für eine Verpflichtung könnte es daher nach der Spielzeit bereits zu spät sein.