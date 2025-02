Hamann sendet deutliche Warnung an den FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamann ist von den jüngsten Leistungen des FC Bayern nicht überzeugt

Dietmar Hamann kritisiert den FC Bayern für den Auftritt gegen den Celtic FC in der Champions League scharf. Der TV-Experte fordert eine klare Analyse an der Säbener Straße.

Alphonso Davies bewahrte den FC Bayern durch seinen Treffer in der Nachspielzeit zum 1:1 gegen den Celtic FC vor einer nervenaufreibenden Verlängerung in den Champions-League-Playoffs. Dietmar Hamann legte kurz nach dem Schlusspfiff den Finger in die Wunde.

Die Leistung des FC Bayern sei "schlecht über 90 Minuten" gewesen, kritisierte der 51-Jährige bei "Sky Austria". "In der ersten Halbzeit war Celtic besser. Es gab dann Verkettungen von zwei, drei Fehlern in der Bayern-Abwehr und dann machen sie das 1:0. Über die 90 Minuten hat nur eine Mannschaft Fußball gespielt und die war in Grün-Schwarz. Das war Celtic", analysierte der TV-Experte.

Hamann warnt den FC Bayern vor dem Achtelfinale

Bei den Münchnern sei die Verantwortung "hin und her geschoben" worden, urteilte Hamann. "Sie haben statisch gespielt, keine Bewegung, keine Spielfreude, kein Spielwitz. Sie hatten zwar die eine oder andere Halbchance, aber man hatte nie das Gefühl, dass sie ein Tor machen. Am Ende stochert Davies den Ball rein. Sehr glücklich, weil man ganz klar sagen muss, dass Celtic über die 95 Minuten die bessere Mannschaft war", legte der Vize-Weltmeister von 2002 nach.

Der FC Bayern sei letztlich wie im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag "mit einem blauen Auge davongekommen", so Hamann.

Der Ex-Profi prognostizierte: "Das wird aber nicht lange gutgehen. Wenn sie so weitermachen, gehen sie sehenden Auges ins Achtelfinale und dann wird Schluss sein. Egal ob Atletico kommt oder Leverkusen. So wie sie jetzt spielen, wird das nicht reichen."

Hamann fordert Aufarbeitung beim FC Bayern

Am Freitag (12 Uhr im Live-Blog bei sport.de) wird in Nyon (Schweiz) die nächste Runde in der Champions League ausgelost.

"Du musst diese Sachen schon ansprechen, wenn du 'Erfolg' hast, die Möglichkeit dazu hast. Die hätten sie schon gehabt, haben sie nicht gemacht. Ich hoffe für die nächsten Wochen der Bayern, dass jemand die Sachen anspricht, wie sie wirklich sind. Sie sind nicht gut", meinte Hamann.