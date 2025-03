Schweinsteiger sieht knifflige Aufgabe für den FC Bayern

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Bastian Schweinsteiger blickt auf die kommende CL-Aufgabe des FC Bayern

Der FC Bayern ist souverän in das Viertelfinale der Champions League eingezogen. Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger sieht mit Inter Mailand eine knifflige Hürde auf den deutschen Rekordmeister zukommen.

"Verdienter Viertelfinal-Einzug der Bayern! Über beide Spiele hinweg waren sie eindeutig das bessere Team. In diesen entscheidenden KO-Partien zeigt sich einmal mehr, dass Bayern Top-Leistungen auf den Punkt abrufen kann", meldete sich Bastian Schweinsteiger nach dem 2:0 des FC Bayern bei Bayer Leverkusen beim Kurznachrichtendienst X zu Wort.

Die Münchner hatten bereits das erste Aufeinandertreffen mit der Werkself vor einer Woche mit 3:0 für sich entschieden.

"Leverkusen sollte die beiden Spiele als Lernmöglichkeit betrachten, denn der Kader hat die Qualität, in der nächsten Champions-League-Saison weit zu kommen", befand Schweinsteiger.

Schweinsteiger: FC Bayern und Inter "auf Augenhöhe"

Für den FC Bayern geht die Reise in der Königsklasse währenddessen weiter - der Traum vom "Titel dahoam" lebt. Im Viertelfinale wartet Inter Mailand auf die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany. "Ein Duell auf Augenhöhe!", ordnete Schweinsteiger ein. Der Weltmeister von 2014 hatte 2010 mit dem FC Bayern das Champions-League-Finale mit 0:2 gegen die Nerazzurri verloren.

Die Münchner strotzen nach dem Achtungserfolg gegen Bayer Leverkusen jedenfalls nun vor neuem Selbstvertrauen.

"Wenn man so eine Übermannschaft der letzten 18 Monate bespielt, dann hat man auch das Recht weiter zu träumen", antwortete Sportvorstand Max Eberl am Dienstagabend in der Mixed Zone auf die Frage, ob der FC Bayern in der Champions League jetzt sogar Titelfavorit sei.

"Wir wissen, wie italienische Mannschaften spielen. Das wird eine komplizierte Aufgabe. Wenn wir die Leistungen der beiden Spiele gegen Leverkusen konservieren könnten, dann sind wir auf einem guten Weg", sagte der Kaderplaner weiter.

Joshua Kimmich verriet, dass er Inter Mailand in dieser Saison "noch nicht viel gesehen" habe. "In den vergangenen Jahren haben wir ein paar Mal gegen sie gespielt", sagte der Mittelfeldspieler: "Sie haben einen ganz guten Mix und viel Qualität."