Spätes Drama! Hannover 96 dreht Partie auf Schalke

IMAGO/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 verliert dramatisch gegen Hannover 96

In turbulenten Tagen wahrt Hannover 96 seine Chance auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Die 96er schafften bei Schalke 04 am Freitagabend innerhalb von 93 Sekunden eine späte Wende und gewannen 2:1 (0:1), die Aufstiegsplätze rücken näher. Wichtiger ist allerdings, wie sich die kommenden Tage abseits des Platzes entwickeln.

Da haben die Niedersachsen riesige Probleme. Der interne Machtkampf spitzt sich zu, dabei muss dringend ein Geschäftsführer bestellt werden, der bis 17. März den Lizenzantrag bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) abzeichnen kann. Sportdirektor Marcus Mann hat dafür keine Befugnis. "Ich glaube nach wie vor an eine Lösung", sagte Mann bei Sky. Zuletzt standen sich der Mutterverein und die Investoren um Martin Kind jedoch unversöhnlich gegenüber.

Christopher Antwi-Adjei (27.) ließ Schalke auf den dritten Sieg in Serie hoffen. Trainer Kees van Wonderen und seine Mannschaft hätten endgültig nicht mehr bang nach unten schauen müssen - doch es kam anders. Jannik Rochelt (87.) mit einem Abstaubertor und Havard Nielsen (88.) nach einem Fehler von Schalke-Torhüter Loris Karius drehten das Spiel.

Schalke hatte sich die Führung mit höheren Spielanteilen verdient, Antwi-Adjei versenkte eine abgefälschte Hereingabe volley mit dem Knie. 96 bemühte sich danach lange vergeblich um den Ausgleich, die bis dato beste Chance vereitelte Karius noch mit einer Flugparade gegen Jessic Ngankam (67.). Dann kippte das Spiel überraschend doch noch.