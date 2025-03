Werder-Ikone Diego erklärt Absage an FC Bayern

imago sportfotodienst

Diego spielte zwischen 2006 und 2009 für Werder Bremen

Am Wochenende kehrt Diego dorthin zurück, wo sein steiler Karriere-Aufstieg begann: nach Bremen. Bei Werder entwickelte sich der Brasilianer zum Top-Spieler, bevor er nach drei Jahren an Weser zu Juventus Turin weiterzog. Warum Diego nicht zum FC Bayern ging, obwohl das auch eine Option war, hat der 40-Jährige nun verraten.

"Danke, Magier!" heißt es am kommenden Samstagabend im Weserstadion in Bremen, wenn Diego mit seinen "Allstars" gegen die "Werder-Legenden" sein Abschiedsspiel bestreitet. Drei Jahre lang hatte Diego zwischen 2006 und 2009 die Fans und Verantwortlichen verzaubert, erzielte wettbewerbsübergreifend in Europa League, DFB-Pokal und Bundesliga 54 Tore in 132 Spielen und legte zudem 42 Treffer auf. Herausragende Werte für einen offensiven Mittelfeldspieler, der mit dem SVW DFB-Pokalsieger wurde und bis ins Endspiel der Europa League kam.

Kein Wunder, dass die Bremer Diego damals nur ungern weiterziehen ließen, als er 2009 den nächsten Schritt machen wollte. Bei "Sport Bild" verriet Diego nun, welche Klubs zu diesem Zeitpunkt Schlange standen bei ihm und warum es am Ende Juventus Turin wurde.

"Ich habe mich damals für Juventus entschieden, weil ich einfach ein sehr gutes Gefühl hatte. Die Turiner haben sich sehr um mich bemüht. Sie haben während der Saison immer wieder angerufen und mir damit gezeigt, dass sie mich unbedingt haben wollen", erklärte Diego seinen Transfer zu Juve, der Werder 27 Millionen Euro in die Kassen spülte.

"Mit [Real] Madrid gab es nur ein Treffen in Spanien", sagte der Brasilianer zum Interesse der Königlichen. Auch mit dem FC Bayern wurde es nichts. "Uli Hoeneß hat meinen Vater zu einem Treffen nach München eingeladen", enthüllte der heute 40-Jährige und setzte hinzu: "Am Ende wollte ich aber ein neues Land kennenlernen."

Diego wollte mit Wolfsburg Deutscher Meister werden

Auch seine Zeit in Bremen wirkte bei der Entscheidung gegen den deutschen Rekordmeister mit. "Ich wollte Deutschland verlassen, da meine Verbindung zu Werder einfach zu groß war zu dem Zeitpunkt", betonte er.

Bei Juventus Turin lief es allerdings nicht mehr rund für den Offensivmann, so dass er doch wieder in der Bundesliga anheuerte. Schalke warb laut "Sport Bild" um ihn, am Ende wurde es Ende August 2010 der VfL Wolfsburg, der den Zuschlag erhielt.

"Ich habe großes Potenzial gesehen, mit der Aussicht, Deutscher Meister zu werden", beteuerte Diego, der allerdings auch bei den Wölfen nicht mehr an alte Bremer Zeiten anknüpfen konnte und an Atlético Madrid verliehen wurde, wo er später fest anheuerte.

Nach Stationen bei Fenerbahce und Flamengo beendete Diego schließlich Anfang 2023 seine Karriere. Nun, gut zwei Jahre später, kehrt er für sein Abschiedsspiel nach Bremen zurück.

"Werder ist ein Verein mit großem Potenzial, tollen Fans und einer tollen Atmosphäre. Ich hoffe, sie kehren nach Europa zurück, denn da gehört dieser Verein hin", sagte Diego vor der Partie, bei der (unter anderem) altbekannte Werder-Gesichter, wie Nelson Valdez, Per Mertesacker, Philipp Bargfrede, Felix Kroos oder Torsten Frings auf der einen und Julio Cesar, Cafu, Ricardo Quaresma auf der anderen Seite mitwirken werden.