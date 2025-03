Bayer Leverkusen scoutet neuen Torwart

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Joan García wird angeblich von Bayer Leverkusen beobachtet

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen schaut bereits auf erste mögliche Sommer-Verpflichtungen. Möglich, dass sich der Werksklub im Tor verstärken will.

Bayer Leverkusen ist nach Angaben von "Sport Bild" hinter dem spanischen Torhüter Joan García her. Zuletzt seien Scouts bei dessen Arbeitgeber Espanyol Barcelona gesichtet worden, heißt es.

Der 23-Jährige gilt in La Liga als einer der größten Hoffnungsträger, wenn es darum geht, sich in den kommenden Jahren in der so erfolgreichen A-Nationalmannschaft durchzusetzen.

García ist zweifacher U21-Nationalspieler Spaniens, seit der U17 spielt er in den U-Mannschaften des Landes. Ausgebildet wurde der junge Katalane bei Espanyol Barcelona, wo er in der Saison 2021/22 in die erste Mannschaft rückte. In Laufe der Aufstiegssaison 2023/24 erkämpfte er sich den Stammplatz, in der laufenden LaLiga-Spielzeit ist er im Tor unumstritten.

Mit Espanyol steht der Keeper nach 27 Spieltagen auf dem 15. Platz. Zwar ist der erste direkte Abstiegsplatz drei Ränge entfernt, der Abstand beträgt aber nur einen Punkt. Drei Zähler sind es zum 19. Platz. Mit 39 Gegentoren ist die Defensive um García unter den Kellerkindern derzeit die beste. Der Vertrag des Torhüters ist bei Espanyol Barcelona noch bis 2028 datiert.

Weitere Transfer-Kandidaten bei Bayer Leverkusen

"Sport Bild" zufolge ist Joan García allerdings nicht der einzige Kandidat: Auch Max Weiß vom Karlsruher SC steht offenbar im Blickfeld des amtierenden Double-Siegers.

Der gebürtige Speyerer schaffte es beim KSC in dieser Saison zum Stammkeeper. Beim Zweitligisten steht er noch bis 2026 unter Vertrag.

Weitere Transferkandidaten bei Bayer Leverkusen sind dem Bericht zufolge DFB-Angreifer Jonathan Burkardt von Mainz 05 und Rayan Cherki von Olympique Lyon. Der Offensiv-Star stand in der vergangenen Transferphase kurz vor einem Wechsel zum BVB. Ebenfalls hoch im Kurs befinde sich Hertha-Talent Ibrahim Maza.