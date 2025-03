BVB-Chancen schwinden: Bellingham-Poker nimmt Fahrt auf

IMAGO/Mark Leech

Jobe Bellingham wird es wohl in die Premier League ziehen

In einer Saison mit vielen Tiefpunkten klammert man sich bei Borussia Dortmund aktuell an jeden Strohhalm. Der Name von Jobe Bellingham löste zuletzt Erinnerungen an bessere Zeiten aus. Doch inzwischen verdichten sich die Anzeichen, dass es den kleinen Bruder des Real-Stars nicht zum BVB verschlägt.

Wie "teamtalk" berichtet, nimmt der Poker um Jobe Bellingham auf der Insel nämlich immer weiter an Fahrt auf. Mittlerweile sollen sechs Teams aus der Premier League am Mittelfeldspieler des AFC Sunderland interessiert sein.

Konkret handelt es sich offenbar um Manchester United, Brighton, den FC Brentford und Nottingham Forest. Zudem hätten Scouts von Chelsea und Tottenham den 19-Jährigen schon mehrfach in dieser Saison beobachtet.

Laut "teamtalk" stehen die Chancen gut, dass Bellingham bald in der Premier League aufläuft. Den englischen U21-Nationalspieler soll die Aussicht reizen, sich auf dem höchsten Niveau zu messen.

Schwinden die Chancen des BVB?

Noch kämpft er mit Sunderland auf sportlichem Weg um den Schritt in die oberste Spielklasse. Als Tabellenvierter der Championship ist zumindest die Teilnahme an den Playoffs praktisch sicher. Sollte man dort scheitern, könnten die Wechselgedanken bei Bellingham schnell konkret werden, heißt es.

Bei Sunderland will man die Thematik derweil ausblenden, um die sportlichen Ziele nicht zu gefährden. Doch über eine Schmerzgrenze hat sich der Traditionsklub aus Nordengland wohl bereits Gedanken gemacht. Mindestens 24 Millionen Euro wären nötig, um Bellingham loszueisen, schreibt "Football Insider".

Die "Sun" hatte zuvor enthüllt, dass Vertreter von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen den Youngster zu Beginn des Jahres ebenfalls in Augenschein genommen haben. Gerade dem BVB wurden bislang gute Chancen im Transfer-Poker eingeräumt.

Fest steht, dass sich der Revierklub für die neue Saison im Zentrum verstärken will. Laut "Bild" ist Leihspieler Carney Chukwuemeka die Wunschlösung. Für die Chelsea-Leihgabe besitzt der BVB eine Kaufoption über 35 Millionen Euro.