Macht dieser Top-Klub jetzt Ernst bei Guirassy?

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Serhou Guirassy ist Top-Torjäger bei Borussia Dortmund

Serhou Guirassy ist derzeit der wichtigste Offensivspieler bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, wurde von Cheftrainer Niko Kovac sogar schon als "Lebensversicherung" bezeichnet. Trotzdem könnte der Torjäger den BVB nach nur einem Jahr schon wieder verlassen.

Spätestens, nachdem die angebliche Ausstiegsklausel über 70 Millionen Euro aus dem Vertrag von Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund durchgestochen wurde, ranken sich wilde Spekulationen um einen bevorstehenden Sommer-Transfer des 29-Jährigen.

So wurden zuletzt gleich mehrere Top-Klubs aus der italienischen Serie A und der englischen Premier League als Interessenten für Guirassy genannt, der mit 13 Toren in der Champions League einen neuen Vereinsrekord für den BVB aufgestellt hatte.

Das italienische Portal "Calciomercato" nannte unter anderem Juventus Turin, AC Mailand und SSC Neapel als mögliche Abnehmer für den Mittelstürmer. Wirklich konkret soll es aber nach derzeitigem Stand bei noch keinem der genannten Klubs sein.

Das größte Interesse an Guirassy wird im Moment ohnehin dem FC Chelsea aus England nachgesagt. Die Londoner sollen laut dem Medienbericht der Favorit im Rennen um den Guineer sein. Der Torjäger selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder durchblicken lassen, irgendwann einmal in der Premier League spielen zu wollen.

Guirassy überragte gegen den FC Barcelona

Ob der FC Chelsea bereits konkret an den BVB herangetreten ist, um mögliche Ablösemodalitäten rund um die angebliche 70-Millionen-Euro-Klausel auszuloten, ist noch nicht bekannt.

Spätestens mit seiner herausragenden Leistung am vergangenen Dienstag gegen den FC Barcelona hatte sich Serhou Guirassy in den Fokus der europäischen Top-Klubs gespielt. Er erzielte beim 3:1-Sieg der Schwarz-Gelben gegen Barca alle drei BVB-Tore, davon jeweils eines mit dem rechten und dem linken Fuß sowie eins per Kopf.