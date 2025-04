Hainer spricht über "Vorgabe" für die Bayern-Stars

IMAGO/Ulrich Wagner

Herbert Hainer ist Präsident des FC Bayern

Die Frauen des FC Bayern haben ihren männlichen Kollegen in der laufenden Saison seit dem letzten Sonntag eines voraus: Am drittletzten Spieltag wurde vorzeitig der deutsche Meistertitel eingefahren - der insgesamt dritte in Serie. Vereinspräsident Herbert Hainer erhofft sich daraus eine Initialzündung auch für die Männer, die am kommenden Samstag bei RB Leipzig in Sachen Meisterschaft nachlegen können.

Im Gespräch mit der "Bild" zeigte sich der 70-Jährige zunächst voller Stolz, dass die Frauen des FC Bayern durch den 3:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg den insgesamt sechsten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte eingefahren haben.

"Ich finde das toll, weil das die Entwicklung der letzten Jahre widerspiegelt. Wir sind jetzt zum dritten Mal hintereinander Deutscher Meister geworden. Und das muss man ja auch erst mal schaffen [...] Ich denke, das zeigt einfach auch den Entwicklungsschritt, den die Frauen in den letzten Jahren gemacht haben", so der FCB-Präsident.

Am kommenden Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) können die Männer nun nachziehen, sollte ihnen bei RB Leipzig der elfte Auswärtssieg der laufenden Saison gelingen.

Bayerns Frauen können das Double holen

Die Chance, dass auch das Team von Cheftrainer Vincent Kompany am Ende als deutscher Meister feststeht, bezeichnet Herbert Hainer selbst als "sehr groß". Er betonte die Wichtigkeit des Titelgewinns nach der erfolglosen Vorsaison 2023/2024: "Das zeigt eben den FC Bayern: Dass wir uns nach der letzten Saison, in der wir nur Dritter wurden, die Ziele wieder setzen und die auch intensiv verfolgen - sodass wir jetzt auch wieder den Deutschen Meistertitel erringen können."

Im Gegensatz zu den Männern haben die Frauen der Münchner in diesem Jahr sogar die Möglichkeit, das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg einzufahren - übrigens zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.

Auch hier erhofft sich Vereinspräsident Hainer, dass die Männermannschaft dem Vorbild der Frauen schon bald wieder folgen kann: "Das sollte eine Vorgabe sein für die Herren! Wir wollen ja unbedingt wieder mal nach Berlin. Wir waren schon lange nicht mehr da. Aber es freut mich erst mal unheimlich für die Frauen, muss ich sagen. Und wenn sie das Double schaffen, dann wäre das historisch. Insofern fiebern wir jetzt alle dem Donnerstag mit dem Pokalfinale entgegen."

Am 1. Mai steht das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen den Münchnerinnen und Werder Bremen in Köln an (Anstoß 16:00 Uhr).