Verhandelt Tottenham wegen Tel nach?

IMAGO/Alexander Canillas/SPP

Leihgabe des FC Bayern: Mathys Tel

Der FC Bayern hat Mathys Tel bis zum Saisonende an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Die Nordlondoner würden den französischen Angreifer wohl gerne in ihren eigenen Reihen halten. Einem Gerücht zufolge will der Premier-League-Klub aber angeblich noch einmal nachverhandeln.

Hinter der sportlichen Zukunft von Mathys Tel steht dieser Tage noch ein Fragezeichen. Der 20-Jährige ist bis zum Sommer vom FC Bayern an Tottenham Hotspur verliehen. Der Premier-League-Klub sicherte sich im Zuge des Transfers eine Kaufoption.

Wie das britische Portal "TBR Football" berichtet, sollen die Spurs bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben. Die Nordlondoner würden Tel demnach gerne über die laufende Saison hinaus halten - angeblich aber zu anderen Konditionen.

Laut "TBR Football" soll die vereinbarte Kaufoption für den Youngster rund 45 Millionen Pfund (rund 53 Millionen Euro) betragen. Tottenham Hotspur hoffe aber darauf, den Betrag noch einmal nachverhandeln zu können, wie das Portal unter Berufung auf näher nicht genannte Quellen schreibt. Ob der FC Bayern dazu bereit wäre, geht aus dem Gerücht nicht hervor.

Kein Durchbruch beim FC Bayern

Tel war im Sommer 2022 für die geschätzte Ablösesumme von 20 Millionen Euro vom französischen Erstligist Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Zwar ließ der französische U21-Nationalspieler sein Talent in München immer wieder aufblitzen, für eine große Rolle reichte es beim FC Bayern allerdings nicht.

Tel zog es in der letzten Winter-Transferperiode deshalb auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur.

In bislang 17 Pflichtspieleinsätzen für die Spurs gelangen dem Angreifer drei Tore. Immerhin hat sich seine Spielzeit beim Premier-League-Klub deutlich erhöht. Ob Tel in der kommenden Saison für Tottenham, den FC Bayern oder einen anderen Klub aufläuft, bleibt indes noch abzuwarten.