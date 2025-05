Medien: Alonso grätscht Bayern in Transferpoker dazwischen

IMAGO/Bahho Kara

Für Alonso geht es ab kommenden Sommer wohl in Madrid weiter

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Angeblich könnte ausgerechnet Xabi Alonso einen Wunschtransfer des deutschen Rekordmeisters verhindern und bei Real Madrid einen Neuzugang begrüßen, der an der Säbener Straße schon seit Monaten heiß gehandelt wird.

Der Wechsel von Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen zu Real Madrid wird wohl schon in Kürze offiziell bekanntgegeben werden. Zweifel daran gibt es kaum noch. Das bekräftigt ein Bericht, den die Sportzeitung "Marca" am Freitag veröffentlichte.

Dort heißt es, dass sich die Königlichen nach dem Champions-League-Aus mit Carlo Ancelotti zusammengesetzt und die Trennung nach der Saison dingfest gemacht haben. Schon zuvor standen die Madrilenen mit Xabi Alonso in Kontakt, der den Job des Italieners übernehmen soll und wohl auch wird.

Real will Wunschspieler des FC Bayern

In den Gesprächen mit Alonso wurde laut "Marca" auch über die Transferstrategie im kommenden Sommer gesprochen. Dabei wurde dem Noch-Leverkusener zu verstehen gegeben, dass der Verein in diesen Fragen das letzte Wort hat und grundsätzlich vom aktuellen Kader überzeugt ist.

Nachgelegt werden soll personell trotzdem. An dieser Stelle kommt der FC Bayern ins Spiel, denn der "Marca" zufolge haben die Königlichen einen Spieler zum Ziel Nummer eins auserkoren, der in München schon lange auf der Wunschliste steht: Dean Huijsen vom AFC Bournemouth.

Bekommt Alonso bei Real einen neuen Mittelfeldspieler?

Der Innenverteidiger soll neben Trent Alexander-Arnold, der wohl ablösefrei vom FC Liverpool kommt, das neue Gesicht der Real-Abwehr werden. Zudem hat sich Alonso laut "Marca"-Angaben für die Verpflichtung eines weiteren Mittelfeldspielers ausgesprochen. Mit diesem und Huijsen sollen die personellen Planungen dann bereits abgeschlossen sein.

Ob Huijsen am Ende in Madrid oder München aufschlägt, bleibt allerdings abzuwarten. Dem 20-jährigen Abwehrspieler liegen dem Vernehmen nach zahlreiche Anfragen vor, unter anderem auch aus der Premier League, wo ein Großteil der Londoner Elite sowie der FC Liverpool an ihm interessiert sein sollen.