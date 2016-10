Splitter: Zehn Elfmeter und vier Rote Karten

Casteels musste gegen den Elfmeter von Forsberg nicht eingreifen

Am 7. Spieltag der 1. Bundesliga ging es rund. Zwar wurde kein Tor-Rekord erzielt, doch immerhin gab es per Elfmeter jede Menge Möglichkeiten dazu, so oft wie nur selten zuvor. Allerdings landeten lange nicht alle Versuche im Netz.

TORE: In den sieben Partien des 7. Spieltags fielen insgesamt 20 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 2,22. Der Kölner Anthony Modeste erzielte beim 2:1-Erfolg gegen Ingolstadt einen Doppelpack. Die Torjägerliste wird von Modeste mit sieben Treffern angeführt. Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund folgt mit sechs Toren.

ZUSCHAUER: Zu den Begegnungen des 7. Spieltags strömten 393.323 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 43.702. Ausverkauft waren die Arenen in Frankfurt (49.500 gegen München), in Bremen (41.000 gegen Leverkusen) und in Wolfsburg (30.000 gegen Leipzig). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 2.648.774 (Schnitt: 42.044).

PLATZVERWEISE: Am 7. Spieltag wurden vier Spieler des Feldes verwiesen. Dortmunds Emre Mor sah nach einer Tätlichkeit im Heimspiel gegen Hertha die Rote Karte. Ebenfalls sahen Valentin Stocker von Hertha BSC und Cleber vom HSV die Rote Karte. Frankfurts Szabolcs Huszti musste nach einem versuchten Kopfstoß mit Gelb-Rot vom Feld. Damit gab es in der laufenden Saison bisher zehn Platzverweise (7 Rote Karten/3 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden insgesamt 40 Spieler vorzeitig des Feldes verwiesen (15 Rote Karten/25 Gelb-Rote Karten).

EIGENTORE: Am 7. Spieltag wurde kein Eigentor registriert. In der laufenden Saison fiel bisher ein Eigentor. In der vergangenen Spielzeit waren es 27.

ELFMETER: In den neun Partien des 7. Spieltages wurden zehn Elfmeter verhängt. Der Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang scheiterte an Berlins Rune Jarstein, Hamburgs René Adler parierte einen Foulelfmeter von Gladbachs André Hahn. Den zweiten Foulelfmeter für die Gladbacher gegen den HSV schoss Lars Stindl an die Latte. Anthony Modeste vom 1. FC Köln verwandelte seinen Foulelfmeter im Heimspiel gegen Ingolstadt, ebenso wie Lukas Hinterseer von FC Ingolstadt. Hoffenheims Kramaric brachte seinen Foulelfmeter gegen Freiburg im Netz unter. Der Mainzer Schlussmann Jonas Lössl hält einen Foulelfmeter von Darmstadts Antonio Čolak, auf der andere Seite traf Yunus Malli von Mainz 05 per Foulelfmeter. Jerome Gondorf von den Lilien traf in der Schlussminute per Handelfmeter zum 1:2 Endstand. Emil Forsberg von Aufsteiger RB Leipzig schoss einen Foulelfmeter gegen Wolfsburg am Tor vorbei. Im Duell Schütze gegen Torwart steht es 14:8. In der Spielzeit 2015/16 gab es 86 Elfmeter. Davon wurden 68 verwandelt, 18-mal blieben die Keeper Sieger.

NERVENSCHWACH: An diesem Spieltag gab es in der Bundesliga zehn Elfmeter, das gab es vorher nur 3-mal. Doch zum 1. Mal in der Geschichte der Bundesliga wurden an einem Spieltag gleich fünf Elfmeter vergeben (Aubameyang, Hahn, Stindl, Čolak und Forsberg).

SIEGE: Werder Bremen feierte am Samstag den 750. Sieg in der Bundesliga. Diese Marke hat bisher nur der FC Bayern erreicht.

SERIEN: Bayern München, der 1. FC Köln und Aufsteiger RB Leipzig bleiben auch nach Abschluss des 7. Spieltags ohne Niederlage. Der FC Ingolstadt hingegen wartet saisonübergreifend seit zwölf Bundesliga-Partien auf einen Sieg - so lange wie derzeit kein anderer Bundesligist.