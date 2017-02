Auslosungshammer: Schalke trifft auf Gladbach

Schalke und Gladbach wissen nun, wohin sie im Viertelfinale fliegen müssen

Die Kugeln haben gesprochen! In Nyon wurden am Freitag die Viertelfinal-Begegnungen der Europa League ausgelost. Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach haben den Extremfall erwischt.

Um ins Finale am 24. Mai in Stockholm zu kommen, müssen sich die deutschen Teams also ein heißes ligainternes Duell liefern.

"Die ganz großen Namen müssen es von mir aus noch nicht sein", hatte S04-Coach Markus Weinzierl vor der Auslosung gesagt. Kapitän Benedikt Höwedes war da schon etwas forscher: "Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken. Ich hoffe auf einen attraktiven Gegner mit einem tollen Stadion."

Nun darf der Revierklub gegen den Bundesliga-Nachbarn Taten folgen lassen.