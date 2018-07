Großkreutz überzeugt bei Uerdingen-Debüt

Kevin Großkreutz spielt für den KFC Uerdingen in der dritten Liga

Nach seinem Wechsel in die 3. Liga zum Aufsteiger KFC Uerdingen greift Kevin Großkreutz in der Saisonvorbereitung an. In seinem ersten Spiel im neuen Trikot hat der ehemalige Fußball-Nationalspieler zumindest überzeugen können.

"Mit Kevin bin ich sehr zufrieden", zitiert die "Bild" Trainer Stefan Krämer nach dem 3:1-Testspielsieg gegen den tschechischen Erstliga-Aufsteiger FK Pribram. Krämer setzte Großkreutz in der zweiten Halbzeit auf der linken Außenbahn ein.

Den dritten Treffer des KFC in der 63. Minute durch Mario Erb bereitete der 29-Jährige prompt vor. Die weiteren Treffer erzielten Oguzhan Kefkir (11.) und Christian Dorda (37.). Pribram war zuvor in der Anfangsphase (10.) in Führung gegangen.

Großkreutz habe nach der Einwechslung "seine Sache sehr gut gemacht und schlaue Dinge auf dem Platz gezeigt". Bis Mittwoch befindet die Mannschaft zur Vorbereitung auf die neue Saison noch im Trainingslager in Hopfgarten (Tirol). Das nächste Spiel bestreitet der KFC in Homberg gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05.

Kevin Großkreutz hat beim Aufsteiger vor der Saison einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Zuvor war der Weltmeister von 2014 eine Spielzeit beim Zweitligisten SV Darmstadt unter Vertrag.

Aufstellungen: KFC Uerdingen - FK Pribram (3:1)

KFC 1. Halbzeit: Vollath - Schorch, Bittroff, Schelenz, Dorda, Krempicki, Konrad, Reichwein, Musculus, Kefkir, Aigner

KFC 2. Halbzeit: Benz - Erb, Chessa, Müller, Holldack, Schwertfeger, Endres, Mohammad, Großkreutz, Beister, Dörfler

Tore: 0:1 Matousek (10.), 1:1 Kefkir (11.), 2:1 Dorda (37.), 3:1 Erb (62.)