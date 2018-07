Stuttgart schwächelt gegen nächsten Underdog

Startschwierigkeiten: VfB Stuttgart mit zweitem Remis

Bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist gut drei Wochen vor dem ersten Saisonpflichtspiel im DFB-Pokal noch Sand im Getriebe.

Im Testspiel bei Zweitligist SV Sandhausen kamen die Schwaben nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und blieben damit schon zum zweiten Mal in einem Vorbereitungsspiel gegen einen tieferklassigen Gegner sieglos.

Nicolás Gonzalez bewahrte das Team von VfB-Trainer Tayfun Korkut mit seinem Ausgleich (57.) nach der Führung der Gastgeber durch Jesper Verlaat (38.) vor einer peinlichen Pleite.

"Wir haben heute mit einem jungen Team begonnen und wollten über den gesamten Spielverlauf hinweg allen Spielern Einsatzzeiten geben, weil wir dazu auch die Möglichkeiten haben. Es gibt in der aktuellen Phase immer wieder Veränderungen in der Aufstellung, das muss sich erst finden, ist aber normal. Am Ende ist es ein Unentschieden geworden. Wir sind durchgekommen und nun geht die Arbeit weiter", kommentierte VfB-Coach Tayfun Korkut.

Stuttgarts Probleme waren bereits in den vorherigen Testspielen deutlich geworden. Bei Regionalligist FV Illertissen mussten sich der Ex-Meister ebenfalls mit einem Remis (3:3) begnügen, ehe der VfB vor Wochenfrist auch bei Drittligist SG Sonnenhof Großaspach nur mit Mühe 2:1 gewann.

VfB: Ron-Robert Zieler (Jens Grahl, 46.) - Dennis Aogo (Emiliano Insua, 60.), Marc Oliver Kempf (Alexander Groiß, 60.), Timo Baumgartl (Marcin Kaminski, 46.) - Santiago Ascacibar (Orel Mangala, 46.), Pablo Maffeo (David Kopacz, 60.), Borna Sosa (Gonzalo Castro, 60.), Berkay Özcan (David Tomic, 60.) - Erik Thommy (Andreas Beck, 60.), Chadrac Akolo (Daniel Didavi 60.), Nicolás Gonzalez (Anastasios Donis, 60.)

Tore: 1:0 Jesper Verlaat (38.), 1:1 Nicolás Gonzalez (57.)