Dennis Aogo verrät sein Erfolgsrezept beim VfB Stuttgart

In der letzten Saison gehörte Dennis Aogo beim VfB Stuttgart zum Stammpersonal. Überhaupt ist der Abwehrspieler ein Dauerbrenner in der Fußball-Bundesliga: mit allen Höhen und Tiefen. Zur Zeit läuft es vor allem positiv für den 31-Jährigen. Und das soll auch so bleiben.

Im "kicker" hat Aogo nun sein Erfolgsrezept verraten. "Ich habe in den vergangenen zwei, drei Jahren körperlich einen Sprung gemacht. Ich habe mittlerweile zwei, drei Kilo weniger auf den Rippen als in 90 Prozent meiner restlichen Profizeit", erklärte der VfB-Profi. Sein Weg zu besserer Fitness ist relativ simpel: "Ich trainiere einfach mehr als früher."

Der linke Verteidiger schiebt Extraschichten ein, wenn er das Gefühl hat, dass sein Körper danach verlangt. Dabei gehe es gar nicht unbedingt um Belastung. "Oft steht auch einfach nur eine gezielte Regeneration im Vordergrund." Die besagten Einheiten organisiert Aogo in Eigenregie: "Ich bin jetzt schon so lange im Geschäft, ich weiß, was ich zu tun und zu lassen habe. Je älter man wird, desto wichtiger ist die körperliche Verfassung."

Auf neue Wege, wie vegane Ernährung oder anderen Verzicht, setzt der 31-Jährige allerdings nicht. "Ich will schließlich noch leben", schmunzelte der Defensivmann. Er würde zwar "auf die Ernährung achten", aber nicht bis ins Äußerste. Die Methode scheint zu fruchten. "Ich fühle mich fit wie noch nie", freute sich Aogo.

Den Kampf um die Plätze im Kader geht der Linksverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, mit Selbstbewusstsein an. "Ich fühle mich sehr konkurrenzfähig", sagte der zwölfmalige Nationalspieler.