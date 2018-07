Werder-Routinier vergleicht Kohfeldt mit van Gaal

Niklas Moisander von Werder Bremen lobt seinen Trainer Florian Kohfeldt

Abwehrchef Niklas Moisander von Werder Bremen hat seinen Coach Florian Kohfeldt in den höchsten Tönen gelobt und ihn mit Trainer-Ikone Louis van Gaal verglichen.

"Ich hatte das Glück, unter vielen guten Trainern zu arbeiten: Louis van Gaal, Dick Advocaat, Frank de Boer, Vincenzo Montella. Vieles von dem, was sie gemacht haben erkenne ich bei Florian wieder. Er hat diese Qualitäten auch", sagte Moisander im "kicker".

Der Finne lobte besonders Kohfeldts Ansprache an die Mannschaft: "Er kommuniziert viel mit den Spielern, gerade mit den erfahrenen wie mir. Er erkundigt sich immer nach unserer Meinung."

Moisander peilt nach zwei Jahren Kampf um den Klassenerhalt mit den Bremern nun bessere Platzierungen an. "Ich möchte mit Werder noch um andere Ziele spielen, als gegen den Abstieg", erklärte der 32-Jährige.

Auch der Einzug in den Europapokal ist für Moisander mittelfristig ein Thema. "Das sollte ein Ziel sein. Nicht jetzt, aber in den nächsten Jahren", erklärte der 55-fache Bundesligaspieler.

Nach dem Abgang von Thomas Delaney in Richtung Borussia Dortmund stieg Moisander in der Team-Hierachie weiter auf und wird deshalb auch immer wieder mit dem bei Werder noch vakanten Kapitänsamt in Verbindung gebracht. Doch auch Stürmer Max Kruse gilt als Mitfavorit auf die Binde.

"Er ist ein absoluter Winnertyp. Er kann locker sein und ist natürlich anders als ich. Aber auch er will jedes Spiel unbedingt gewinnen, schon im Training, und dafür tut er alles", schwärmte Moisander von seinem Teamkollegen.

Abgesehen vom Kapitänsamt strebt der Innenverteidiger einen offenen Kurs innerhalb der Mannschaft an. "Manchmal kann man intern auch zu lieb zueinander sein. Ich glaube, ab und zu müssen wir auch mal noch etwas härter mit uns selbst umgehen - ohne dass der Teamgeist darunter leidet", sagte der Routinier.