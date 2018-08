Witsel zum BVB? "Der Transfer findet nicht statt"

Axel Witsel kommt wohl nicht zum BVB

Tianjin-Quanjian-Coach Paulo Sousa hat sich die Gerüchte um einen Wechsel seines Spielers Axel Witsel zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bislang ganz in Ruhe angeschaut. Jetzt meldet sich der ehemalige BVB-Profi zu Wort.

"Ich habe keine Informationen über einen Transfer von Witsel erhalten, weder vom Klub noch vom Spieler selbst", so Sousa, der gegenüber dem chinesischen Medienkonzern "CGTN" hinzufügt, "der Transfer findet nicht statt".

Sousa, der vom Sommer 1996 bis zum Winter 1997 für die Borussen kickte und mit dem BVB die Champions League und den Weltpokal gewann, erklärt seine klare Absage schlüssig.

"Ich verstehe es so, dass der Spieler eine Transferklausel in seinem Vertrag hat, aber die Klausel nur während des Transferfensters gezogen werden kann. Das Transferfenster in China ist allerdings schon geschlossen."

Seit Tagen kursieren widersprüchliche Meldungen über einen Transfer von Witsel nach Dortmund. Berichte, der belgische WM-Fahrer soll sogar am Montag schon den Medizincheck absolviert haben, wurden am Dienstag dementiert. Der BVB hält sich bedeckt.

Witsel wechselte im Januar 2017 nach China, wo er seitdem 36 Ligaspiele bestritt. Dabei erzielte der 29-Jährige fünf Tore.