FC Bayern bindet Juniorennationalspieler

Maxime Awoudja verlängert beim FC Bayern

Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat einmal mehr untermauert, dass er künftig verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen will. Der Rekordmeister hat den Vertrag mit Youngster Maxime Awoudja verlängert.

Der neue Kontrakt des 20-Jährigen endet im Sommer 2021. Awoudja trägt seit seinem neunten Lebensjahr das Trikot des FCB und durchlief alle Jugendmannschaften.

"Wir freuen uns sehr, dass Maxime weiter bei uns bleibt. Er ist ein schneller und spielstarker Innenverteidiger, der sein Potenzial bei unseren Amateuren und in den Trainingseinheiten mit den Profis bereits unter Beweis gestellt hat", wird Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf der Homepage des Klubs zitiert.

In der vergangenen Saison absolvierte der deutsche Juniorennationalspieler 29 Spiele für die Zweitvertretung der Münchner. Dabei gelangen ihm vier Tore.

"Ich bin einfach nur glücklich, hier beim FC Bayern meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Jetzt will ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Ich weiß, dass ich dafür mindestens genauso hart arbeiten muss wie bisher", so Awoudja.

Zuvor hatten bereits Lars Lukas Mai (bis 2021), Adrian Fein (2021), Meritan Shabani (bis 2020) und Oliver Batista Meier (langfristig) Profiverträge unterzeichnet.