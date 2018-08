BVB fiebert Ankunft von Wunschspieler Witsel entgegen

Axel Witsel steht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund

Das mondäne Grand Resort in Bad Ragaz, der Springbrunnen vor dem Portal und der pittoreske Blick auf die Schweizer Bergwelt - das Ambiente in der Schweiz bildet den richtigen Rahmen für den neuen BVB-Star Axel Witsel. Schon seit Tagen wartet die Delegation von Borussia Dortmund im Trainingslager sehnsüchtig auf den 29-Jährigen. Am Montag sollte es endlich so weit sein, der belgische WM-Dritte sollte als weiterer Neuzugang das Team der Schwarz-Gelben verstärken.

Zwar wollte der BVB den Transfer des Weltklassespielers vom chinesischen Super-League-Klub Tianjin Quanjian für 20 Millionen Euro Ablöse zunächst noch nicht bestätigen, aber laut übereinstimmenden Presseberichten ist der Wechsel perfekt. Bis 2022 soll Witsel, der mit seiner markanten Afro-Look-Frisur schon optisch mehr als auffällig auf dem Spielfeld ist, an die Schwarz-Gelben gebunden werden.

Laut belgischen Medienberichten soll Witsel beim BVB ein Grundgehalt von zehn Millionen Euro per annum kassieren. Sein Kontrakt im Reich der Mitte lief noch bis zum 31. Dezember 2019.

Wunschspieler von Lucien Favre

Angesichts der allgemeinen Hektik und Aufgeregtheit auf dem weltweiten Transfermarkt sind die 20 Millionen für Witsel fast schon ein Schnäppchen - zumindest für einen Spieler seiner Qualität. Der 96-malige belgische Nationalspieler ist der Wunschspieler des neuen Borussen-Trainers Lucien Favre, der mit Witsel seine Idee von einer drucksvollen Offensive mit entsprechender Absicherung im defensiven Bereich wohl noch besser in die Tat umsetzen kann.

Die geografische Lage Dortmunds war für Witsel bei seiner Entscheidung wohl ebenfalls mitentscheidend, schließlich wohnt er jetzt wieder deutlich näher an seiner Heimatstadt Lüttich. Vor seinem 18-monatigen Engagement im Reich der Mitte kickte der WM-Dritte viereinhalb Jahre in Russland beim Vorzeigeklub Zenit St. Petersburg.

Verwirrung um Ausstiegsklausel und Transferfenster

Lange Zeit stand der Transfer allerdings auf der Kippe. Tianjins Trainer Paulo Sousa, sinnigerweise Ex-Profi der Dortmunder, hatte sich zuletzt gegen einen Wechsel gesträubt.

"Ich habe keine Informationen über Witsels Transfer erhalten, weder vom Verein noch von dem Spieler selbst", sagte der Portugiese, der in der Saison 1996/97 mit dem BVB die Champions League gewann, dem chinesischen Staatsfernsehen "CGTN": "Soweit ich weiß, hat der Spieler eine Klausel in seinem Vertrag, aber die Klausel kann nur während des Transferfensters bemüht werden. Das Transferfenster in China ist nun geschlossen, deswegen wird dieser Transfer nicht passieren."

In der Bundesliga sind aber Wechsel noch weiterhin möglich, sodass der Deal über die Bühne gehen konnte.

BVB-Mittelfeld ist "kernsaniert"

Am Montag sollten die letzten Zweifel beseitigt werden, Favre seinen Führungsspieler erhalten. Die "Ruhr Nachrichten" hatten geschrieben, die Borussia habe ihr Mittelfeld gegenüber der enttäuschend verlaufenen vergangenen Saison "kernsaniert". Eine mehr als passende Umschreibung.

Schließlich hatten die Dortmunder zuvor bereits den dänischen Nationalspieler Thomas Delaney von Werder Bremen für ebenfalls 20 Millionen Euro Ablöse verpflichtet. "In diesen Zeiten sind 20 Millionen Euro Kleingeld", hatte der 26-jährige Skandinavier in Bad Ragaz/Schweiz mit einem Augenzwinkern betont. Das dürfte erst recht für Witsel gelten.