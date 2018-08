Hazard liebäugelt mit sofortigem Abschied aus Gladbach

Thorgan Hazard will Borussia Mönchengladbach womöglich verlassen

Thorgan Hazard zählt bei Borussia Mönchengladbach zu den großen Hoffnungs- und Leistungsträgern. Einen zeitnahen Abschied vom Fußball-Bundesligisten schließt der 25 Jahre alte Offensivspieler dennoch nicht aus.

"Im Fußball ist bis zur letzten Sekunde alles möglich. Im Moment beschäftige ich mich nicht mit anderen Dingen, momentan bleibe ich und spiele für Borussia", erklärte Hazard gegenüber der "Bild". Ein klares Bekenntnis zum VfL sieht allerdings anders aus.

Interesse am jüngeren Bruder von Chelsea-Superstar Eden Hazard besteht dem Vernehmen nach von zahlreichen europäischen Top-Klubs. So sollen die AS Rom, Leicester City und der FC Sevilla einen Transfer realisieren wollen.

Hazard will die nächsten Wochen abwarten. "Ich habe in meinem Kopf, dass ich auf keinen Fall im Winter den Verein verlassen werde. Wenn ich wechsel, dann jetzt im Sommer", sagte der Noch-Gladbacher.

Trainer Dieter Hecking zeigt sich derweil entspannt. Er plane weiterhin mit dem Angreifer: "Wenn wirklich noch ein Angebot für ihn kommt, muss es schon außergewöhnlich sein", so Hecking. Der Vertrag Hazards läuft erst 2020 aus.

Der Belgier stieß nach seinem WM-Urlaub erst kürzlich zum Team und arbeitet seither mit Atheltik-Trainer Quirin Löppert individuell.

Vorfreude auf die neue Saison in der Bundesliga verspürt Hazard trotz der unsicheren Zukunft: "Ich freue mich auf meine Kollegen, wir haben hier eine richtig gute Mannschaft. Und ich weiß, dass ich selbst trotz einer guten Saison im letzten Jahr einige Dinge hier noch besser machen kann."