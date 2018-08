HSV-Reiseleiter Titz vor Rückkehr in die Heimat

Für Trainer Christian Titz und das Hamburger Team geht es am zweiten Zweitligaspieltag gegen den SV Sandhausen

Sandhausen - die Profis des Hamburger SV treten ihre erste Dienstreise in die echte Zweitliga-Provinz an. Das Team von Trainer Christian Titz muss auch sportlich im Bundesliga-Unterhaus ankommen.

Der kleine SV Sandhausen hat sich für den großen Hamburger SV etwas Lustiges ausgedacht. "HSV-Fans aufgepasst", ließ der Klub im Hamburger Hauptbahnhof rechtzeitig vor dem ersten Aufeinandertreffen plakatieren: "So geht's nach Sandhausen."

ICE, S-Bahn, Shuttlebus - und schon ist man im Hardtwaldstadion. Die freundliche Wegbeschreibung des SVS verdeutlicht dem abgestürzten Traditionsklub von der Elbe und dessen Anhängern noch einmal mit einem Augenzwinkern, dass die Zeiten auf der ganz großen Bühne erst einmal vorbei sind. Spiele wie das Duell der Gegensätze am Sonntag (13:30 Uhr) gehören nun zur harten Realität des Teams von Christian Titz. Der Trainer hätte die kleine Nachhilfe der Sandhäuser aber gar nicht gebraucht.

"Ich haben in der Jugend in Sandhausen gespielt und kann den Weg erklären", sagte Titz zuletzt schmunzelnd. Geht es um die sportliche Situation, blickt der 47-Jährige deutlich ernster drein. "Gemeinsam können wir die Dinge in Sandhausen wieder geradebiegen", sagte er, warnte aber auch: "Es ist unangebracht, von einer grauen Maus der Liga zu sprechen." Nach der 0:3-Auftaktpleite gegen Holstein Kiel liegt der HSV in der Tabelle sogar noch hinter dem kommenden Gegner, der sein erstes Spiel mit 1:3 in Fürth verlor. Der HSV und sein Coach stehen entsprechend unter Druck.

Lacroix schon eine Option für die Startelf?

Womöglich setzt Titz im ersten Zweitliga-Auswärtsspiel der HSV-Historie auf frisches Personal. Sportchef Ralf Becker hat nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den bereits prominent bestückten Kader noch zu verfeinern. Der Abgang des Schweden Albin Ekdal steht offenbar bevor. Im Gegenzug wurde Innenverteidiger Léo Lacroix vom französischen Klub AS Saint-Etienne für ein Jahr ausgeliehen, zudem sicherte sich der Klub eine Kaufoption. Zuvor hatten die Rothosen bereits Orel Mangala leihweise vom VfB Stuttgart verpflichtet - einen robusten Mittelfeldspieler.

🎙 Christian Titz in der heutigen Pressekonferenz: „Leo Lacroix ist ein Spieler, der vor allem in der Luft sehr gut ist und auch ein Spiel von hinten heraus gestalten kann. Daher haben wir ihn geholt.“#nurderHSV pic.twitter.com/qyWqbg9YGG — Hamburger SV (@HSV) 10. August 2018

"Er ist einer, der nicht leicht zu überspielen ist", sagte Titz dem "Hamburger Abendblatt". Dessen technische, ballbesitzorientierte Spielweise nach dem verpatzten Auftakt wird beim HSV noch nicht infrage gestellt. Dennoch könnten die Hamburger in Sandhausen auch im Sturm auf mehr Körperlichkeit setzen und in Pierre-Michel Lasogga einen echten Mittelstürmer aufbieten. Gegen Kiel verströmten die HSV-Offensivkräfte am Ende zu wenig Gefahr.

Gíslason setzt auf Teamgeist

In Sandhausen können sich die Profis der Hanseaten erneut auf eine knallharte Gegenwehr einstellen. Das Team von Trainer Kenan Kocak hat mehr Erfahrung als der Zweitliga-Favorit und will dem HSV zusetzen. "Der HSV ist der glasklare Favorit", sagte Kocak bei "Sky Sport News HD" zwar, punkten will er trotzdem.

"Sie können nicht nur bessere Spieler kaufen, sie haben auch die besseren Spieler", sagte der isländische SVS-Stürmer Rurík Gíslason, der bei der WM in Russland als Frauenschwarm von sich Reden machte: "Aber wir haben gezeigt, dass wir als Team bestehen können." Der HSV muss erst noch seinen Weg finden.