Ömer Toprak bei Fenerbahce gehandelt

Ömer Toprak spielt seit 2016 beim BVB

Nachdem es zuletzt keine Wechselgerüchte mehr um Ömer Toprak vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gegeben hatte, könnte in diese Personalfrage doch noch einmal Bewegung kommen.

Wie das türkische Online-Portal "Fotomac" vermeldete, soll der Spitzenverein Fenerbahce an einem Transfer des Innenverteidigers interessiert sein. Laut der Quelle will sich der Klub aus Istanbul ein Leihgeschäft mit Toprak sichern, der seinen Stammplatz beim BVB wohl an Mainz-Neuzugang Abdou Diallo verloren hat.

Fenerbahce sicherte sich zuletzt im Jahr 2014 die Meisterschaft in der türkischen SüperLig und will in der jüngst begonnenen Saison einen neuen Versuch unternehmen, zurück an die Spitze zu gelangen.

Ömer Toprak absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 26 Partien für die Schwarz-Gelben. Das Arbeitspapier des 29-Jährigen läuft noch bis 2021.

Der 27-fache türkische Nationalspieler wurde immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht, falls er künftig nicht auf ausreichend Einsatzzeiten kommen sollte. Bei Fenerbahce würde Toprak in jedem Falle auch auf europäischer Ebene spielen. Der Vize-Meister spielt derzeit die Champions-League-Qualifikation gegen SL Benfica aus Lissabon (Hinspiel 0:1), hat das Ticket für die Europa League aber in jedem Fall sicher.