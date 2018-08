Rudy zu RB? Rangnick: "Die Mutter aller Fake News!"

Ralf Rangnick äußerte sich zur Causa Rudy

Sportdirektor und Cheftrainer Ralf Rangnick hat in aller Deutlichkeit Spekulationen um einen bevorstehenden Wechsel Sebastian Rudys zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zurückgewiesen.

Am Dienstag hatte der "SWR" getitelt, dass der Transfer des Nationalspielers vom FC Bayern München zu den Roten Bullen bereits fix sei. 15 Millionen Euro soll der Wechsel kosten, ein Vertrag bereits unterzeichnet sein.

Rangnick stellte das am Mittwoch auf der Pressekonferenz zum Europa-League-Qualifikationsspiel bei Universitatea Craiova (Donnerstag ab 18:30 Uhr) richtig: "Das, was vom 'SWR' verbreitet wurde, ist die Mutter aller Fake News. Wie man einfach so dreist sein kann und einfach so raushaut 'Rudy wechselt nach Leipzig', ist schon bemerkenswert. Ich habe gedacht, als das vermeldet wurde: 1. April."

Der 60-Jährige betonte, dass eine Einigung mit dem Mittelfeldmann momentan nicht unmittelbar bevorstehe: Sebastian Rudy wechselt nach jetzigem Stand bisher nicht zu RB Leipzig". Immerhin räumte der RB-Macher aber ein: "Wie das dann in einer oder zwei Wochen aussieht, weiß ich genauso wenig wie Sie alle, die hier mit im Raum sind."

Rangnick klärte über die derzeitige Verhandlungssituation in der Causa Rudy auf: "Nach meinem jetzigen Informationsstand ist die Entscheidung noch nicht getroffen, ob der Spieler bei seinem Verein bleiben will oder nicht. Wenn er sich entscheidet, bei Bayern München zu bleiben, dann hat es sich eh erledigt. Wenn er sich entscheidet, Bayern München zu verlassen, dann gibt es nicht nur uns, sondern vielleicht auch andere Interessenten auf dem Markt. Das ist völlig normal."

Zuletzt kamen auch Spekulationen auf, dass Vizemeister FC Schalke 04 hartnäckig an einer Verpflichtung des WM-Fahrers arbeite.