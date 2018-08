Hertha gewinnt Pokal-Generalprobe deutlich

Testspiel-Sieg: Kalou trifft per Foulelfmeter zum 3:0

Fußball-Bundesligist Hertha BSC scheint gut gerüstet für die neue Saison. In ihrem letzten Testspiel der Vorbereitung bezwangen die Berliner am Mittwoch den Drittligisten Hallescher FC mit 4:1 (3:0).

Kapitän Vedad Ibisevic (7., Foulelfmeter/26.) und Sturmpartner Salomon Kalou (36., Foulelfmeter) hatten schon vor der Pause für klare Verhältnisse gesorgt. Valentino Lazaro (51.) erhöhte nach dem Seitenwechsel, Martin Ludwig erzielte den Ehrentreffer für die Gäste (81.).

Ernst wird es für das Team von Trainer Pal Dardai am Montag, in der ersten Runde des DFB-Pokals gastieren die Hauptstädter beim Drittligisten Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr). In die Bundesliga-Saison startet die Hertha am 25. August (15:30 Uhr) gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg.

Aufstellung Hertha BSC: Jarstein - Torunarigha (46. Lustenberger), Rekik, Stark - Plattenhardt, Maier (68. Skjelbred), Duda (68. Dilrosun), Lazaro (68. Klünter) - Mittelstädt (49. Esswein), Ibisevic (59. Köpke), Kalou (46. Dárdai)

Tore: 1:0 Ibisevic (7.), 2:0 Ibisevic (26.), 3:0 Kalou (36.), 4:0 Lazaro (51.), 4:1 Ludwig (81.)