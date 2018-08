Bruun Larsen beim BVB: Hoffnungsträger aus dem Nichts

Jacob Bruun Larsen hat sich beim BVB zum Hoffnungsträger entwickelt

Jacob Bruun Larsen ist der große Gewinner der Vorbereitung bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Überraschend winkt ihm sogar ein Stammplatz. Der 19-Jährige profitiert auch von der ungeklärten Situation im Sturmzentrum des BVB.

Die breite Öffentlichkeit bekam den bislang besten Auftritt von Jacob Bruun Larsen im Trikot von Borussia Dortmund gar nicht mit. Anfang August absolvierte der BVB im Trainingslager in Bad Ragaz einen zuvor nicht angekündigten Geheimtest gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich.

Aus einer im Kern aus WM-Fahrern wie Marco Reus, Shinji Kagawa und Thomas Delaney bestehenden Mannschaft stach der Youngster heraus - und das deutlich: Drei Treffer erzielte Bruun Larsen beim 4:3-Sieg seiner Mannschaft.

Der Olympiateilnehmer von 2016 bestätigte damit seine starke Form aus den vorangegangenen Testspielen. Bruun Larsen sei "frisch, lebendig und selbstbewusst", lobte Sportdirektor Michael Zorc das Talent schon nach seinem starken Auftritt mit einer sehenswerten Torvorlage gegen Benfica: "Er hat mir sehr gut gefallen."

Wenn der BVB am Montag im DFB-Pokal bei Greuther Fürth sein erstes Pflichtspiel absolviert, ist Bruun Larsen eine ernstzunehmende Alternative für die Startelf.

BVB verleiht Bruun Larsen zum VfB Stuttgart

Dass der Däne sich in der Vorbereitung auf die neue Saison ein solches Standing erarbeiten würde, war kaum abzusehen. Im Januar war seine Aussicht auf Spielpraxis nach einer langwierigen Knieverletzung noch so schlecht, dass der BVB ihn an den VfB Stuttgart verlieh.

Empfehlen für höhere Aufgaben konnte sich Bruun Larsen im Ländle auf den ersten Blick nicht. Nur viermal kam der Leihspieler für den VfB in der Bundesliga zum Einsatz, einmal von Beginn an. Eine Torbeteiligung gelang ihm nicht.

"Es war eine schwierige Zeit, auch außerhalb des Platzes. Ich habe gesehen, wie hart der Fußball manchmal sein kann", sagte er im Rückblick.

Bruun Larsen zurück zum BVB beordert

Trotzdem glaubten die BVB-Verantwortlichen an den Mann aus der eigenen Jugend, der 2015 mit der Dortmunder U17 sowie 2016 und 2017 mit der U19 deutscher Meister geworden war.

Obwohl der VfB das Leihgeschäft mit Bruun Larsen gerne verlängert hätte, beorderte ihn sein Stammverein zurück ins Ruhrgebiet.

Im aufgeblähten Kader der Borussia schien der Rückkehrer dennoch nur Ergänzungsspieler zu sein. Schnell kamen Gerüchte auf, Bruun Larsen sei sogar ein Verkaufskandidat.

Doch der ehrgeizige Jungspund selbst dachte nie an einen Abgang. "Ich will hier spielen, das ist mein Ziel. Es gibt keine Überlegungen, den BVB noch in diesem Sommer zu verlassen", sagte er.

Stürmer-Vakuum des BVB kommt Bruun Larsen zugute

Im 4-3-3-System von Trainer Lucien Favre hat der flexibel einsetzbare Bruun Larsen nun seinen Platz links in der offensiven Dreierreihe gefunden. "Er gibt mir Details darüber, welche Möglichkeiten ich auf dem Platz habe. Das finde ich gut", schwärmte der Jung-Profi von den ersten Wochen unter dem neuen BVB-Coach.

Seine Schnelligkeit und Dribbelstärke kann Bruun Larsen auf der Außenbahn hervorragend ausspielen. Zudem erlaubt es diese Rolle dem Junioren-Nationalspieler, von der Seite nach innen zu ziehen und mit seinem starken rechten Fuß abzuschließen. In solchen Momenten erinnert der Dortmunder sogar ein wenig an Bayern-Star Arjen Robben.

Zugute kommt Bruun Larsen die bislang vergebliche Suche seines Arbeitgebers nach einem neuen Mittelstürmer. Marco Reus und Maximilian Philipp fallen als Konkurrenten für den Newcomer zumindest teilweise weg. Sie werden Stand jetzt im Angriffszentrum gebraucht.

Das Duell um Einsatzzeiten mit Jadon Sancho ist angesichts seiner aktuellen Gala-Form keineswegs aussichtslos für Bruun Larsen, der trotz Transfer-Ausgaben von mehr als 70 Millionen Euro als "interner Neuzugang" durchaus als Hoffnungsträger für den BVB taugt.

Tobias Knoop