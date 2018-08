Schalke-Schock: Stambouli fehlt "mehrere Wochen"

Zwangspause für Benjamin Stambouli

Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss offenbar längere Zeit auf Defensivspieler Benjamin Stambouli verzichten.

Wie der Vizemeister am Dienstag via Twitter mitteilte, laboriert der 28-jährige Franzose an einer Syndesmoseverletzung. Stambouli falle "mehrere Wochen" aus, hieß es.

Somit starten die Königsblauen mit Abwehrsorgen in die neue Bundesliga-Saison, die für das Team von Trainer Domenico Tedesco am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg beginnt.

In Thilo Kehrer hatten die Knappen erst in der Vorwoche einen weiteren Innenverteidiger verloren. Der 21-Jährige war für rund 37 Millionen Euro Ablöse an den französischen Doublegewinner Paris Saint-Germain verkauft worden.