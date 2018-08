Dialog beendet: Neue Proteste gegen DFB und DFL

Am Pokalwochenende gab es erneut zahlreiche Fan-Proteste

Die Fronten zwischen dem Fanszenen Deutschlands-Zusammenschluss und dem Deutschen Fußball-Bund sowie der Deutschen Fußball Liga haben sich wieder verhärtet.

Die Fanvertreter kündigten am Dienstag an, den Dialog mit dem DFB und der DFL nach nur einem Jahr wieder zu beenden. Zudem sollen die Proteste gegen die beiden Verbände in der anstehenden Bundesligasaison 2018/2019 wieder intensiviert werden.

Der DFB und die DFL seien sich "weder dem Gegenwert dieser ausgestreckten Hand der Fanszenen Deutschlands, noch den Konsequenzen dieser mangelnden Wertschätzung der Basis in den Stadien bewusst", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des Fan-Bündnisses: "Stattdessen manifestierte sich viel mehr der Eindruck, dass der Fußballsport noch weiter seiner sozialen und kulturellen Wurzeln beraubt werden soll, um ihn auf dem Altar der Profitgier von den Verbänden auszunehmen."

In den zwei Gesprächen seit vergangenem Sommer habe sich der Eindruck verfestigt, "man wolle diesen Dialog wie in den vergangenen Jahrzehnten nutzen, um mit einem medienwirksamen Gesprächsangebot und netten Worten die Taten um jeden Preis zu vermeiden", heißt es weiter in der Stellungnahme.