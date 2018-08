Kult-Keeper von RB Leipzig beendet seine Karriere

Beendet seine Karriere bei RB Leipzig: Torhüter Fabio Coltorti

Torhüter Fabio Coltorti von RB Leipzig beendet seine Karriere. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch offiziell bekannt.

Der Publikumsliebling, der mit RB von der vierten bis in die erste Liga aufstieg, stand insgesamt sechs Jahre bei den Sachsen unter Vertrag. In der Bundesliga kam Coltorti allerdings nur in einem einzigen Spiel für Leipzig zum Einsatz.

"Fabio Coltorti hat sich entschieden, seine Karriere zu beenden. Nach reiflicher Überlegung und Zeit mit seiner Familie will er ein neues Leben in Angriff nehmen und planen", sagte RB-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick.

#RBL-Coach Rangnick: "Fabio #Coltorti 🐙 hat sich entschieden, seine Karriere zu beenden. Nach reiflicher Überlegung und Zeit mit seiner Familie will er ein neues Leben in Angriff nehmen und planen." pic.twitter.com/ux2oJNILsT — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 22. August 2018

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Coltorti könne noch einmal eine Saison in Leipzig dranhängen. Im Gespräch war ein Einjahresvertrag für den 37-jährigen Routinier. Dazu kommt es nun nicht mehr.

Coltorti, der mit Frau und Tochter in Marbella lebt, wird nach dem letzten Spieltag in Bremen mit einem großen Abschiedsspiel in der Red Bull Arena verabschiedet.

"Wir feiern seinen Abschied mit allem, was dazu gehört: Fabio Coltortis Weltauswahl gegen RB Leipzig. Diesen Abschied hat er verdient", sagte Rangnick.