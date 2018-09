Carlos Salcedo verletzte sich schwer

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss lange auf seinen mexikanischen Innenverteidiger Carlos Salcedo verzichten.

Wie der Klub am Montag mitteilte, hat sich der 24-Jährige im Ligaspiel gegen Werder Bremen am Samstag (1:2) einen Syndesmoseriss zugezogen. Salcedo soll bereits am Dienstag operiert werden.