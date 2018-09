Klinsmann liebäugelt mit Rückkehr zum VfB Stuttgart

Jürgen Klinsmann kann sich Rückkehr zum VfB Stuttgart vorstellen

Der frühere DFB-Teamchef Jürgen Klinsmann schließt eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub VfB Stuttgart nicht aus.

"Ich bin erst einmal Fan des VfB, verfolge auch in den USA alle Spiele im TV oder am Radio, telefoniere häufig mit Karl Allgöwer und Guido Buchwald (ehemalige Mitspieler, Anm. d. Red.). Aber ein Amt im Verein? Das ist von mir nicht geplant. Ich weiß aber auch: Man soll nie nie sagen", sagte Klinsmann im "Bild"-Interview.

Der 54-Jährige schwärmte in höchsten Tönen vom VfB: "Für einen Schwaben ist es der Klub, der einen automatisch in seinen Bann zieht. Auch über Baden-Württemberg hinaus. Für mich persönlich bedeutet der VfB immer Heimat und auch ein Stück Dankbarkeit. In Stuttgart und im Verein fühle ich mich immer aufgehoben, auch wenn ich nur selten da bin."

Stuttgart stehe mit seiner Bedeutung in der Bundesliga "in einer Reihe mit anderen Traditionsklubs wie Schalke, Hertha BSC, Dortmund oder Frankfurt", erklärte Klinsmann. "Man spürt ja auch die Vorfreude der ganzen Region nach dem Wiederaufstieg. Der Klub ist schon was Großes, keine Frage. Er ist der schwäbische Stolz – genau wie Mercedes-Benz. Die beiden Nachbarn gehören zusammen, ohne dass der VfB ein Werksverein ist."

Klinsmann, der zuletzt als Nationalcoach der USA arbeitete, schnürte zwischen 1984 und 1989 seine Fußballschuhe für den VfB. Daneben spielte der 114-fache Nationalspieler in seiner Karriere unter anderem für Inter Mailand, Tottenham Hotspur und den FC Bayern München.