Claudio Pizarro schießt Werder Bremen zum Testsieg

Auch mit fast 40 Jahren auf dem Buckel noch brandgefährlich: Claudio Pizarro

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat einen torreichen Test gegen den Drittligisten SV Meppen gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt besiegte die Emsländer am Samstag in Cloppenburg mit 5:2 (2:0).

Der überragende Claudio Pizarro (5./90.), Yuya Osako (18.) und die beiden 18-Jährigen Pascal Hackethal (76.) und Josh Sargent (82.) erzielten die Tore für Werder. Deniz Undav (60./79.) traf in der zweiten Hälfte zweimal zum Anschluss für Meppen.

Der langjährige Zweitligist aus dem Nordwesten war zuvor bereits zu teils sehr guten Chancen gekommen. Erst in den letzten zehn Minuten setzten sich die Bremer entscheidend ab.

Coach Kohfeldt fand im Anschluss lobende Worte für seinen bald 40 Jahre alten Matchwinner Pizarro: "Man sieht einfach immer wieder sein Spielverständnis, seine Gefahr in der Box. Er hat ein gutes Spiel gemacht - ein Tor am Anfang, eins am Ende, passt."

SVW-Neuzugang Nuri Sahin, der am vergangenen Dienstag im Test gegen den FC Emmen sein Debüt für Werder gegeben hatte, stand auch gegen Meppen in der Startelf. Der 30-Jährige wurde in der 74. Minute ausgewechselt.

Florian #Kohfeldt über @nurisahin: "Man hat heute gesehen, dass er schon ein Stück mehr wusste, wo die anderen hinlaufen. Sein Defensivverhalten ist sehr clever. Aber auch viele seiner öffnenden Pässe hinter die Kette haben wir heute wieder gesehen." #Werder — SV Werder Bremen (@werderbremen) 8. September 2018

Werder Bremen: Plogmann – Rorig, Langkamp, Moisander (64. Dettki), Jacobsen – Sahin (73. Carneiro Alves), Klaassen, Osako (46. Engelhardt) – Kruse (64. Hackethal), Sargent, Pizarro

SV Meppen: Domaschke (46. Gies) – Jesgarzewski (64. Deters), Vidovic, Komenda, Amin – Leugers (64. Demaj), von Haacke – Kleinsorge, Kremer (64. Ballmert), Posipal – Wegner

Tore: 1:0 Pizarro (5.), 2:0 Osako (18.), 2:1 Undav (60.), 3:1 Hackethal (76.), 3:2 Undav (79.), 4:2 Sargent (82.), 5:2 Pizarro (90.)