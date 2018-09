BVB-Gegner Brügge: Mit Vollgas auf die Erfolgswelle

Der FC Brügge hat einen Traumstart in die Saison erwischt

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison reist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Dienstag zum belgischen Meister FC Brügge. Die "Blauw-Zwart" (Blau-Schwarzen) reiten seit Monaten auf einer Erfolgswelle und haben ein Team, das für viele Gegner zum Stolperstein werden kann. weltfussball nimmt den Hauptstadtklub unter die Lupe.

Die Historie

Mit 15 Meisterschaften ist der FC Brügge nach dem RSC Anderlecht (34) der erfolgreichste Klub Belgiens. Die größten internationalen Erfolge waren Finalteilnahmen im UEFA Cup (1976) und dem Pokal der Landesmeister (1978). In den letzten Jahren spielten die Blau-Schwarzen auf der großen Bühne keine Rolle. So setzte es 2016/17 in der Gruppenphase der Königsklasse sechs Niederlagen in sechs Spielen. 2017/18 scheiterte der FC bereits in der Qualifikation.

Die Form

Sieben Pflichtspiele, sechs Siege, die beste Offensive der Liga (19 Tore), die souveräne Tabellenführung und der beste Start eines Meisters seit neun Jahren: Der FC Brügge ist seit Monaten on fire und hat seine Meisterform aus dem Vorjahr kompensiert. Die Borussia könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen.

Der Trainer

Seit vier Jahren ist Ex-Profi Ivan Leko (40) Trainer. Nachdem er sein Geld zu aktiven Zeiten in Kroatien, Spanien und Belgien verdiente, heuerte Leko zu Beginn der Saison 2017/18 in Brügge an. In seinem Premierenjahr führte er den Klub direkt zum Titel und wurde zum "Trainer des Jahres" gewählt. Sein Credo: "Du spielst wie du trainierst."

Arbeitet ein Spieler nicht hart genug oder leistet sich auch nur die kleinste Undiszipliniertheit, wird er vom Perfektionisten Leko rigoros aus dem Kader gestrichen. "Es geht immer besser", ist ein weiteres Motto des Kroaten, das er selbst vorlebt.

Taktisch setzt Leko in der Liga auf zwei Varianten: ein 3-5-2 und ein 4-2-3-1. Die Abteilung Attacke steht besonders im Fokus. Ob er gegen den BVB die Handbremse anzieht? Möglich, aber unwahrscheinlich, schließlich hat er den FC mit dieser mutigen und offensiven Spielweise erst in die Königsklasse geführt.

Stars und Stärken

Prunkstück der Mannschaft ist die Offensive. Elf verschiedene Spieler haben in der bisherigen Saison schon getroffen. Vor allem der Brasilianer Wesley (21), der unter anderem vom BVB gescoutet wurde, Neuzugang Arnaut Danjuma (21), der belgische Ex-Nationalstürmer Jelle Vossen (29), Hans Vanaken (26) und Emmanuel Bonaventure (20) sind jederzeit in der Lage, den Ball über die Linie zu drücken.

Der Mann, mit dem das Spiel des FC Brügge oftmals steht und fällt, ist jedoch der niederländische Nationalspieler Ruud Vormer. Der 30-Jährige ist im Zentrum zuhause, verteilt die Bälle klug, spielt Pässe in die Tiefe und hat stets das Auge für den freien Raum. In der letzten Saison war Vormer in 30 Spielen an 26 Toren direkt beteiligt. Schaltet der BVB ihn aus, ist Brügge eine der größten Stärken genommen.

Ein weiterer Spieler mit großem Potenzial ist Torhüter Karlo Letica. Der 21-Jährige gilt als Riesentalent und wurde schon früh mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Der 2,01 Meter große Schlussmann verfügt über glänzende Reflexe, eine enorme Spannweite und ist auf der Linie eine echte Bank. In Kroatien trat der Keeper sogar schon als Torschütze in Erscheinung.

Die Schwächen

21 Spieler des aktuellen Kaders sind 25 Jahre und jünger. Die mangelnde Erfahrung kann vor allem auf der internationalen Bühne zum Problem werden. Ganze 60 Champions-League-Spiele hat die Mannschaft der Belgier zusammengerechnet auf dem Buckel. Zum Vergleich: Marcel Schmelzer und Marco Reus allein standen schon 70 Mal in der Königsklasse auf dem Platz.

Die Abwehr der Blau-Schwarzen genügt zudem nicht höchsten Ansprüchen. Geraten Dion Cools, Matej Mitrovic, Benoit Poulain oder Gladbach-Flirt Stefano Denswil unter Druck, kommt der Gegner zu Chancen. Vor allem im Umschaltspiel offenbart die Hintermannschaft der Belgier zum Teil große Schwächen. Schwächen, die eine Mannschaft wie der BVB bestrafen könnte.

Das Stadion

Das Jan Breydel Stadion hat seine besten Jahre hinter sich. Die mit 29.042 Plätzen viertkleinste Arena im diesjährigen Wettbewerb stammt aus dem letzten Jahrhundert (1975) - und das sieht man. Ein geplanter Neubau wird noch von der Politik ausgebremst. Die Brügge-Fans warnten die Gäste bereits vor und erklärten: "Willkommen in einem der ältesten und heruntergekommensten Stadien Europas. Entschuldigt bitte die Umstände. Die Fans und der Vorstand tragen keine Schuld."