Zuschauer-Ranking: HSV und 1. FC Köln weltweit spitze

Die HSV-Fans pilgern in diesem Jahr in Scharen ins Stadion

Noch steckt die neue Fußball-Saison in den Kinderschuhen, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Zweitligisten Hamburger SV und 1. FC Köln im weltweiten Ranking der Zuschauerzahlen einsame spitze sein werden.

49.771 Zuschauer pilgerten im Schnitt zu den Heimspielen des Hamburger SV in der zweiten Bundesliga. Der 1. FC Köln durfte sich in seinen drei Heimspielen über 48.333 Fans pro Partie freuen - Werte, die im weltweiten Zweitliga-Vergleich einzigartig sind. Weder in England noch in Frankreich, Spanien oder Italien kommen die Zweitligisten auch nur annähernd auf ähnlich hohe Zuschauerzahlen.

Mit durchschnittlich 32.743 bzw. 31.435 Fans pro Partie sind die englischen Traditionsklubs Leeds United und Aston Villa die einzigen, die es annähernd mit dem deutschen Duo aufnehmen können. Auch der französische Zweitligist RC Lens (30.561) darf sich über eine stattliche Zuschauerzahl freuen.

Zuschauermagnet in der spanischen zweiten Liga ist in diesem Jahr Sporting Gijón (20.416), in Italien hat der US-Lecce (12.675) die Nase vorn. Einen Topwert verbucht auch der russische Zweitligist Rotor Volgograd (28.643) sowie der brasilianische Klub Fortaleza (22.335).

Den bisherigen Zweitliga-Rekord hat der VfB Stuttgart inne. Die Schwaben begrüßten in der Saison 2016/17 im Schnitt 50.515 Zuschauer bei ihren Heimspielen.