Thiago wieder fit, Goretzka spielt auf Schalke

Niko Kovac kann gegen Schalke wieder auf Thiago zurückgreifen

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac kann im Auswärtsspiel am Samstag bei Schalke 04 wieder auf Thiago zurückgreifen.

"Alle Spieler, die in Lissabon dabei waren, sind fit. Auch Thiago wird das Abschlusstraining absolvieren", sagte Kovac, der weiterhin auf die verletzten Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Rafinha verzichten muss. Thiago hatte am Mittwoch beim Champions-League-Auftakt des deutschen Rekordmeisters bei Benfica Lissabon (2:0) wegen Problemen am großen Zeh gefehlt.

🗨️ Unser Coach über #S04FCB: "Wir wollen bei Schalke so weitermachen, wie wir letzte Woche gegen Leverkusen aufgehört haben. Ich erwarte ein aggressives, intensives Spiel." 💪#Kovac #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/pFTKVb9xqn — FC Bayern München (@FCBayern) 21. September 2018

Seinen guten Start mit sechs Pflichtspielsiegen - sogar Pep Guardiola waren nur fünf Erfolge geglückt - bewertete Kovac derweil gelassen. "Wir sind glücklich, dass wir gut gestartet sind, aber jetzt geht es weiter", betonte der 46-Jährige.

Kovac: Goretzka wird spielen

Dass Schalke bisher dreimal in der Liga verloren hat, wollte Kovac "nicht überbewerten. Das Publikum wird sie nach vorne peitschen. Der Punkt gegen Porto gibt zudem Selbstvertrauen." Er erwarte ein "aggressives, intensives Spiel. Wir müssen uns positionieren, dass wir gewinnen wollen. Wenn wir das Maximum erreichen, werden wir auch gewinnen."

In der Münchner Startelf wird der Ex-Schalker Leon Goretzka stehen. "Er wird seine alten Kameraden treffen, die Erwartungshaltung ist sehr groß. Er wird das gut machen und sich von der Atmosphäre nicht beeinflussen lassen. Er will es sich, uns und auch den Fans im Stadion zeigen", sagte Kovac.

Der 23-Jährige werde dennoch "nicht überpacen und Überdinge machen". Goretzka sei "stark genug im Kopf - und auch die Mannschaft ist stark genug, dass wir es erfolgreich über die Bühne bringen".

Auch zu Renato Sanches, der in der Champions League gegen Benfica mit einer tadellosen Leistung zum Matchwinner avancierte, äußerte sich der Bayern-Trainer: "Renato hat es sehr gut gemacht gegen Benfica. Er hat unser Vertrauen bestätigt und wird in den nächsten Wochen regelmäßig spielen."