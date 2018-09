Eintrachts Torró droht gegen Gladbach auszufallen

Lucas Torró fällt gegen Gladbach vermutlich aus

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss am Mittwoch (20:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach voraussichtlich auf Lucas Torró verzichten.

Der Spanier hatte sich beim Europa-League-Spiel bei Olympique Marseille (2:1) am Schambein verletzt. "Er musste das Training am Montag abbrechen", sagte Trainer Adi Hütter am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Auch ein Einsatz von Marco Fabián sei wegen Knieproblemen fraglich.

Trainer Hütter warten außerdem vor dem kommenden Gegner: "Die Borussia ist sehr heimstark, hat saisonübergreifend die letzten fünf Heimpartien gewonnen. Gerade im Umschaltspiel sind sie sehr gefährlich. Da müssen wir schauen, dass wir kompakt stehen und ihnen das Leben schwer machen."