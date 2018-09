HSV-Hools hängen St.-Pauli-Puppen an Brücken auf

Geschmacklose Aktion einiger HSV-Hooligans

Mit einer makaberen Aktion haben mutmaßliche HSV-Hooligans vor dem Zweitliga-Lokalderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli am Sonntag die Rivalität zwischen den Fangruppen weiter geschürt.

Lebensgroße braun-weiße St.-Pauli-Puppen wurden in der Nacht zu Mittwoch mit Seilen an acht über das gesamte Stadtgebiet verteilten Brücken befestigt.

Die Polizei entfernte die mit Stroh ausgestopften Overalls und hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Ordnungshüter rechnen am Wochenende mit insgesamt rund 1000 gewaltbereiten Fans in der Hansestadt. Erste körperliche Auseinandersetzungen werden schon für den Samstag nicht ausgeschlossen.

Die beiden Traditionsvereine stehen sich nach dem HSV-Abstieg erstmals in der 2. Liga gegenüber. Zuletzt war man 2011 in der 1. Bundesliga aufeinandergetroffen. Damals setzte sich der Kiezklub im Volksparkstadion mit 1:0 durch.