Alaba sagt Foda für die ÖFB-Länderspiele ab

Alaba fällt für wichtiges Spiel aus

Topstar David Alaba steht dem österreichischen Nationalteam in den beiden anstehenden Länderspielen am Freitag in der Nations League gegen Nordirland sowie danach am 16. Oktober im Test in Dänemark nicht zur Verfügung. Der 26-Jährige sagte wegen eines kleinen Muskelfaserrisses im rechten hinteren Oberschenkel ab. Das gaben sein Club Bayern München sowie der ÖFB am Sonntag bekannt.

Alaba hatte sich die Verletzung am Samstag im Ligaspiel der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (0:3) zugezogen. Laut seinem Club soll er bereits im nächsten Ligaspiel am 20. Oktober gegen Wolfsburg wieder zur Verfügung stehen.

"Ich habe mit Bayern-Teamarzt Dr. Müller-Wohlfahrt und mit David gesprochen. Er wird in den kommenden Tagen definitiv nicht trainieren können. Ich wünsche David eine rasche Genesung", wird Teamchef Franco Foda in einer Aussendung des ÖFB zitiert. Über eine Nachnominierung entscheidet Foda bis Sonntagabend.

apa/red