Heidenheim verlängert mit Trainer Frank Schmidt

Trainer Frank Schmidt hat seinen Vertrag beim 1. FC Heidenheim vorzeitig verlängert

Der 1. FC Heidenheim hat den Vertrag mit Cheftrainer Frank Schmidt vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2023 verlängert.

Der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball ist seit 2007 für die erste Mannschaft des FCH verantwortlich und führte den Klub seither von der Oberliga in die 2. Fußball-Bundesliga.

"Auch nach über elf Jahren als Cheftrainer beim FCH bereitet mir meine Arbeit nach wie vor unheimlich viel Spaß und Freude. Der Weg, den wir in Heidenheim gemeinsam aus dem Amateurbereich bis in die 2. Bundesliga gegangen sind, ist etwas ganz Besonderes im Profigeschäft", sagte Schmidt.

"Meine Aufgabe besteht jetzt darin, unsere junge und talentierte Mannschaft weiter zu entwickeln, um uns als 1. FC Heidenheim 1846 dauerhaft in der 2. Bundesliga zu etablieren. Das ist das klare Ziel des Vereins, mit dem ich mich zu einhundert Prozent identifiziere", ergänzte der Trainer.

In der vergangenen Saison hatte sich der 1. FC Heidenheim erst am letzten Spieltag den Verbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga gesichert. In dieser Spielzeit liegt der Verein nach neun Spieltagen auf dem zehnten Rang.