Bernd Leno komplettiert den Nationalmannschaftskader

Bernd Leno steigt ins DFB-Training ein

Bundestrainer Joachim Löw hat am dritten Tag der Vorbereitung auf das Nations-League-Spiel am Samstag (20:45 Uhr) in Amsterdam gegen die Niederlande erstmals seine komplette Nationalmannschaft zur Verfügung gehabt.

Mit dem nachnominierten Torhüter Bernd Leno (FC Arsenal), der am Vorabend zum DFB-Team gestoßen war, nahmen am Donnerstagmorgen alle verbliebenen 21 Spieler an der Einheit im Hertha-Amateurstadion in Berlin teil.

Am Freitagmorgen fliegt die Auswahl von Berlin-Tegel nach Amsterdam, wo am Abend (17:30 Uhr) in der Johan-Cruyff-Arena das Abschlusstraining stattfindet.

Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Weltmeister Frankreich steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im zweiten Spiel bereits unter Druck. Der Tabellenletzte der Dreiergruppe steigt in Liga B ab.