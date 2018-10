Mainz hält Trainingslager in Spanien ab

Mainz 05 wird in der Winterpause nach Marbella reisen

Der FSV Mainz 05 wird sich im südspanischen Marbella auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vorbereiten.

Die Rheinhessen teilten am Donnerstag mit, dass sie vom 6. bis 13. Januar 2019 in Andalusien ihr Trainingslager aufschlagen und in dieser Zeit auch zwei Testspiele (8. und 12. Januar) gegen noch nicht benannte Gegner bestreiten wollen.

In diesem Jahr hatte Mainz auf eine Reise nach Spanien verzichtet und sich in der Heimat auf die zweite Saisonhälfte eingestimmt, 2017 bereitete sich die Mannschaft schon einmal in Marbella auf die Rückrunde vor.

ℹ️ Im Januar reist #Mainz05 für eine Woche nach Andalusien 👉 https://t.co/picfu3ihZq pic.twitter.com/wc57SQD0Kk — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 11. Oktober 2018

Nach sieben Spieltagen liegen die Mainzer mit neun Punkten auf Platz acht im Tabellen-Mittelfeld.