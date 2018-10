Comeback naht: Schalkes Oczipka "meldet Ansprüche an"

Bastian Oczipka brennt auf die Rückkehr in die Bundesliga

Hinter Bastian Oczipka liegt eine lange Leidenszeit: Eine hartnäckige Verletzung zwang den Profi vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zu einer viermonatigen Pause. Jetzt ist der Verteidiger zurück im Training - und will wieder angreifen.

"Als die Diagnose und die Prognose kam, wie lange ich ausfallen werde, war es schon schwierig. Die ersten sechs Wochen nach der Operation habe ich gar nichts gemacht und war nur zuhause", gewährte Oczipka im "WAZ"-Interview Einblick.

Der Linksverteidiger hatte bereits zum Ende der vergangenen Spielzeit mit Leistenproblemen zu kämpfen. Als die Schmerzen in der Saisonvorbereitung wieder auftraten, entschieden sich Verein und Spieler für eine Operation.

"Die Basis ist da"

Nach dem jüngst erfolgten Einstieg ins Mannschaftstraining blickt der 29-Jährige wieder nach vorne.

"Was das Athletische angeht, habe ich aufgeholt. Die Basis ist auf jeden Fall da", gibt sich der Ex-Frankfurter optimistisch: "Eine Leder-Allergie habe ich während der Ausfallzeit auch nicht bekommen, das scheint mit dem Ball alles noch ganz gut zu klappen. Wie schnell ich wieder in den Rhythmus komme, ist die andere Frage."

Schon in der Hinrunde will sich der Abwehrspieler als Alternative empfehlen: "Mein Arzt hat vor der Operation gesagt, dass ich eher die Rückrunde anpeilen soll. Aber wir haben jetzt Mitte Oktober, ich bin schon wieder zurück auf dem Platz. Ehrlich gesagt rechne ich mir noch Chancen aus, in diesem Jahr noch zu spielen. Wenn ich komplett fit bin, melde ich meine Ansprüche an."

Lob für "positiven" Tedesco

Trotz der schweren Verletzung bewertet der Routinier seine Zeit auf Schalke insgesamt sehr positiv. "Die Verletzung hätte mir überall passieren können, deswegen klammere ich sie aus. Ich bin in meiner ersten Saison mit Schalke Vizemeister geworden, habe mit dem Klub den Einzug in die Champions League geschafft. Es hätte nicht viel besser laufen können", resümierte der Außenverteidiger.

Coach Domenico Tedesco habe ihm besonders durch die Leidenszeit geholfen. "Er ist generell keiner, der Spieler zu schneller Rückkehr drängt, er denkt eher langfristig,", so Oczipka, der auch das Krisenmanagement des S04-Trainers lobte: "Er ist immer positiv, versucht die Mannschaft, in negativen Phasen aufzubauen. Für ihn war es auch nicht so einfach, mit den fünf Start-Niederlagen umzugehen."