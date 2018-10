Nach Horror-Verletzung: HSV-Spieler verspricht Rückkehr

Jairo Samperio fällt nach einer Trainingsverletzung bis zum Saisonende aus

In der Vorbereitung auf die laufende Saison riss sich Jairo Samperio, Mittelfeldspieler von Fußball-Zweitligist Hamburger SV, beide Kreuzbänder, ob er in Gänze genesen wird, war unklar. Nun zeigt sich der HSV-Akteur zuversichtlich.

"Ich komme zu 100 Prozent wieder. Ich bin auf einem guten Weg, gebe alles für mein Comeback. Meine Karriere ist noch nicht vorbei", äußerte sich der 25 Jährige gegenüber der "Bild".

An den Moment der Verletzung erinnert sich der Spielmacher bis heute: "Ich wusste sofort, dass es eine außergewöhnlich schlimme Verletzung ist. Fragen Sie bitte nicht, warum ich das fühlte. Ich weiß es nicht. Noch auf dem Weg in die Klinik habe ich aber gehofft, gebetet, dass es doch nicht so schlimm ist. Leider vergebens."

Inzwischen läuft Samperio, der zwischen 2014 und 2018 in Mainz kickte, auf Krücken und absolviert seine Reha in der Hansestadt.

HSV-Spieler Samperio: "Ich konnte noch nicht zeigen, was ich so kann"

Obwohl sein Vertrag zu Saisonende ausläuft, macht sich der Linksaußen nach einem Gespräch mit HSV-Sportchef Ralf Becker keine Sorgen um seine Zukunft: "Ich habe mit Herrn Becker das Thema schon angesprochen. Er sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen, erstmal gesund werden. Im nächsten Jahr werden wir alles konkret erörtern."

Auch der Rechtsfuß plant weiter beim Hamburger SV zu bleiben: "Ich habe ja nur drei Pflichtspiele gemacht, konnte noch nicht zeigen, was ich so kann. Diese Chance möchte ich gern in der kommenden Saison bekommen."