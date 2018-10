Hofmann spricht über Gladbach-Zukunft

Jonas Hofmann hat sich zu seiner Zukunft bei Borussia Mönchengladbach geäußert

Mit erfrischendem Offensivfußball und einem 4:0-Sieg über Mainz 05 hat Borussia Mönchengladbach erstmals seit vier Jahren wieder den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga erobert.

Einen großen Anteil am Erfolg der Fohlenelf hatte zuletzt vor allem Jonas Hofmann, der gegen den FSV gleich drei Mal erfolgreich war.

Nun hat sich der Mittelfeldspieler zu seiner Zukunft geäußert. "Ich kann mir gut vorstellen, langfristig bei Borussia zu bleiben. Ich fühle mich pudelwohl in Gladbach", sagte Hofmann gegenüber dem "kicker".

Eine Begründung für seine Bereitschaft, auch über 2020 hinaus für die Gladbacher zu spielen, hatte der 26-Jährige ebenfalls parat: "Sportlich läuft es sehr gut für mich, und die Perspektive des Klubs ist hervorragend. Der Verein ist ehrgeizig und will seine tolle Entwicklung, wie auch die Investitionen in die Infrastruktur zeigen, in den nächsten Jahren fortsetzen."

Hofmann ist seit Anfang 2016 für den Klub vom Niederrhein aktiv. In 70 Spielen für die Borussia erzielte er acht Tore und legte 15 Treffer auf.