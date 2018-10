Matthäus lobt BVB-"Glücksgriffe" Kehl und Sammer

Lothar Matthäus lobt den BVB für seine "Glücksgriffe"

Lothar Matthäus sieht neben dem sportlichen Aufschwung auch die Veränderungen auf der Entscheidungs- und Beratungsebene bei Borussia Dortmund als einen entscheidenden Faktor für den neuen Erfolg.

"Sebastian Kehl und Matthias Sammer sind zwei Glücksgriffe und befruchten Verein sowie Mannschaft mit ihrem Wissen, Instinkt und ihrer Erfahrung. Sie kennen diesen Verein und haben dort selbst große Erfolge gefeiert. Sie wissen, was gefragt ist", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne 'So sehe ich das' bei "skysport.de" über den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

Auch für die Borussia aus Mönchengladbach hat der 57-jährige Rekordnationalspieler viel Lob übrig: "Das 4-3-3, das Hecking seiner Borussia nun auf den Leib geschnitten hat, passt nicht nur perfekt zu den Spielern, die er hat, sondern entspricht auch der Philosophie und ich möchte fast sagen, der Gladbach-DNA."

Der ehemalige Gladbach-Profi fühlt sich an alte Zeiten erinnert und traut den Fohlen in dieser Saison noch eine Menge zu: "Wenn alles so bleibt, die Mannschaft auf diesem spielerischen Niveau weitermacht und der ein oder andere Klub weiterhin schwächelt, dann spielen sie auch um die Meisterschaft mit."